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Trump publica mapa que muestra a México y Canadá dentro de EE. UU

Trump difundió un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia y otros territorios aparecen bajo la bandera de Estados Unidos.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
05:13 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia por una publicación en redes sociales: difundió un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias zonas del Caribe aparecen cubiertos con la bandera estadounidense, como si hicieran parte de su territorio.

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La imagen no estuvo acompañada de una explicación sobre una eventual anexión o cambio territorial, pero provocó una respuesta inmediata de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien defendió la soberanía de su país.

¿Qué muestra el mapa publicado por Donald Trump?

La imagen compartida por Trump en Truth Social presenta una versión ampliada de Estados Unidos. En ella, territorios que actualmente pertenecen a Canadá, México, Groenlandia e Islandia, además de varias islas del Caribe, aparecen representados con elementos de la bandera de Estados Unidos.

La publicación se suma a una serie de mensajes del mandatario relacionados con nombres y representaciones geográficas.

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Un día antes, Trump también había difundido un mapa de Nuevo México en el que la palabra “Mexico” aparecía tachada y reemplazada por “America”, presentando al estado como “New America”. La Casa Blanca posteriormente replicó la imagen en X.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el mapa de Trump?

La presidenta mexicana respondió este lunes 7 de septiembre a la publicación con un mensaje en X, en el contexto de las celebraciones de septiembre por la independencia de México.

Reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano, escribió Sheinbaum.

Aunque la mandataria no mencionó directamente a Trump en ese mensaje, sus declaraciones llegaron después de que el mandatario estadounidense difundiera el mapa en el que México aparece bajo los colores de Estados Unidos.

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La controversia ocurre además en un momento en que Trump ha impulsado otros cambios de denominaciones geográficas, entre ellos el uso de “Gulf of America” para referirse al Golfo de México y “Lake America” para el lago Ontario.

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