Periodista denuncia perfiles falsos suplantando su identidad: seguidor fue a buscarla en plena transmisión en vivo

En las últimas horas, la periodista del Canal Capital Jessica Bohórquez denunció un delicado caso de suplantación de identidad por medio de redes sociales; según su relato, en medio de la grabación de uno de los programas que hace en su medio de comunicación, recibió la visita de un seguidor que afirmó haber hablado con ella por redes sociales.

El caso la llevó a alertar a todos sus seguidores y los invitó a denunciar las cuentas falsas que se hacían pasar por ella; además, manifestó su preocupación, ya que a partir de esta modalidad se pueden presentar desde robos hasta casos más graves en los que se vea afectada la salud de ella o de cualquier otra persona que sea reconocida en medios de comunicación o redes sociales.

Incidente con un seguidor

La situación que llevó a Jessica a hacer la denuncia ocurrió mientras se encontraba en la grabación de un programa del canal al cual pertenece.

La periodista relató que un seguidor llegó al sitio de grabación con unas flores que ella recibió agradeciendo el gesto de amabilidad; el seguidor le manifestó la intención de reunirse con ella una vez finalizada su jornada de trabajo, a lo que ella respondió que no se encontraba interesada.

Después de recibir la negativa por parte de la periodista, el seguidor le regaló una botella de vino y, a pesar de que el plan de salir y conocerse mejor ya no se haría realidad, él se quedó presenciando la grabación hasta el final, generando incomodidad en ella. Al finalizar la grabación del programa, ante la insistencia por parte del hombre, ella le reiteró que no estaba interesada y fue en ese momento cuando le dijo que alguien más se estaba haciendo pasar por ella, mostrándole los perfiles y las conversaciones que habían mantenido, en donde supuestamente lo invitaba a acercarse a ella.

Finalmente, el admirador entendió la situación y posteriormente le volvió a escribir para alertarla sobre otro perfil que la estaría suplantando.

Denuncia posible modalidad de estafa

Esta situación pone en alerta a todos los internautas y, tal como lo afirma la persona afectada, dicha modalidad puede ser utilizada para estafar a los usuarios o incluso citarlos en algún punto físico donde pueden ser víctimas de violencia o algún otro acto que pueda afectar su integridad.