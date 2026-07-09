Omar Pérez anuncia fecha de inauguración de la Liga El Dorado, el nuevo torneo de fútbol en Colombia

Omar Sebastián Pérez, máximo ganador e ídolo de Independiente Santa Fe, anunció la creación de un nuevo torneo de fútbol que se llamará Liga El Dorado; la inauguración será el 18 de septiembre en el estadio El Campín con el primer partido, de 44 en total, entre el equipo de la leyenda argentina y el representante del municipio de Zipaquirá.

Según Pérez, el propósito del torneo, que será de ámbito nacional, es generar fútbol en regiones del país donde nunca se ha visibilizado de gran forma. Además, junto a otros socios, buscan darle oportunidades a los jóvenes que quieren hacer del fútbol su trabajo y vida profesional.

Equipos de diferentes regiones

La liga, que funcionará de manera privada, juntará equipos de distintas zonas del país como Santander, La Guajira, Huila, Zipaquirá, entre otros. El representante por parte de la capital del país será el equipo León OP10, creado por el excapitán 'cardenal', que en medio de una entrevista para el programa 'Medio Tiempo' de Win Sports, dejó la duda de si sería el entrenador del equipo.

Además de anunciar su posible presencia como entrenador, Omar confirmó que su compañero y también ídolo de Santa Fe, Yulián Anchico, será uno de los jugadores del equipo; otros excompañeros que tuvo el 'pelado' durante su trayectoria como futbolista también harán parte del proyecto, pero aún no mencionó los nombres.

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Inauguración en El Campín con show sorpresa

'Chipakero', como es conocido por sus fanáticos en redes sociales, confirmó que la gran inauguración del torneo se llevará a cabo en el estadio El Campín el próximo viernes 18 de septiembre y, aunque no entregó muchos detalles, sí aseguró que habrá grandes sorpresas y un show para presentar el proyecto.

El 10, durante la entrevista, confesó que llevaba más de 8 meses en el proceso de buscar a los jugadores que integrarán su equipo y que incluso en la mitad de la búsqueda sufrió el infarto del cual logró salir victorioso y actualmente se encuentra perfectamente de salud, según sus palabras.