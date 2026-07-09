“Intento de asesinato”: periodista neerlandeses sobre falta cometida en partido de fútbol

Durante el partido que enfrentaba a PSV y Ajax en la primera división del fútbol holandés, el pasado sábado 5 de septiembre, se presentó una fuerte infracción que ha sido duramente criticada por los periodistas locales, denunciando incluso que la temeridad de la acción puede ser considerada como un intento de homicidio.

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Ruben Van Bommel, hijo de la leyenda Mark Van Bommel, ex Barcelona, está en el ojo del huracán por la falta cometida a su colega de Ajax, Aaron Bouwman, a los 79 minutos de partido cuando el partido estaba 2-1 a favor de su club, PSV; en una pelota dividida, el #7 cargó con todo su cuerpo al defensor de apenas 19 años que debió ser sustituido al instante.

Inmediatamente después de la infracción, se presentó un altercado entre los jugadores de ambos equipos y exigiendo al árbitro la expulsión, que finalmente no se dio, pues solo mostró tarjeta amarilla.

"Intento de asesinato" según periodista de Países Bajos

Durante la transmisión del partido, el periodista Hugo Borst criticó fuertemente la acción y la calificó como "intento de asesinato"; además, sugirió que el jugador recibiera ayuda psicológica porque la acción no fue normal. El jefe de arbitraje de la Federación Neerlandesa de Fútbol, Raymond Van Meenen, también se pronunció confirmando que el jugador debió ser expulsado.

El entrenador del PSV, Peter Bosz, reprochó las declaraciones del periodista y defendió a su jugador explicando que, para evitar un choque de cabezas, giró su cuerpo y por eso se propinó el choque. "Después del partido hubo fiesta en el vestuario, pero Ruben estaba un poco afectado por la forma en que Bouwman salió del campo. Eso le costó mucho", declaró el entrenador.

Bouwman estará 1 mes fuera de las canchas

Tras el incidente, el jugador fue trasladado al hospital y Ajax, a través de un comunicado, confirmó que sufrió de contusiones en el esternón y el pulmón, por lo que se perderá todos los partidos del mes de septiembre y podría volver hasta después de las fechas FIFA.