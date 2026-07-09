Alianza entre aerolínea y plataforma de pagos permite comprar tiquetes a 3 cuotas sin intereses

Los colombianos que estén planeando sus próximas vacaciones tendrán una nueva alternativa para comprar tiquetes aéreos a cuotas sin pagar intereses.

Una alianza entre JetSMART y Mercado Pago permitirá financiar vuelos nacionales e internacionales durante varios días de septiembre, una opción que llega cuando algunos viajeros comienzan a organizar sus vacaciones de Navidad y fin de año.

Tiquetes aéreos a 3 cuotas sin intereses: ¿cómo funciona?

El beneficio estará disponible del 7 al 13 de septiembre de 2026 y permitirá adquirir los pasajes exclusivamente a tres cuotas sin intereses. Para acceder, la compra deberá realizarse directamente a través de la página web de JetSMART.

La alternativa estará habilitada para la red operada por la aerolínea, que actualmente cuenta con 11 destinos nacionales y siete rutas internacionales desde Colombia. Esto significa que podrá utilizarse tanto para desplazamientos dentro del país como para algunos viajes hacia Suramérica y el Caribe.

“En JetSMART trabajamos todos los días para que más personas puedan volar con las tarifas más competitivas del mercado. Esta alianza con Mercado Pago representa una herramienta de compra inteligente para nuestros pasajeros: por primera vez les permitimos financiar sus viajes a 3 cuotas sin interés”, explicó Carolina Ruíz, gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

La directiva destacó que la alternativa también busca facilitar la planificación anticipada de viajes hacia destinos internacionales con alta demanda, como Buenos Aires y Punta Cana.

¿Hasta cuándo estará disponible el beneficio?

Los viajeros interesados tendrán hasta el domingo 13 de septiembre para realizar la compra bajo estas condiciones. Es importante tener presente que la promoción está limitada específicamente al pago en tres cuotas sin intereses.

JetSMART completa dos años de operaciones en Colombia y actualmente tiene 21 rutas nacionales hacia 11 destinos, además de siete rutas internacionales hacia cinco destinos de Suramérica y el Caribe.