Jorge Luis Pinto no se guardó nada sobre la continuidad de James Rodríguez en la Selección Colombia

La actualidad de la Selección Colombia volvió a entrar en el centro del debate futbolístico tras las contundentes declaraciones del experimentado entrenador santandereano Jorge Luis Pinto.

En una entrevista en la que analizó el panorama del combinado nacional tras la reciente Copa del Mundo, el exseleccionador nacional fue directo y categórico al referirse al nivel, el rol y el liderazgo de James Rodríguez, asegurando que el mediocampista cucuteño ya no cuenta con los argumentos futbolísticos necesarios para mantenerse como el eje indiscutible ni como el portador de la cinta de capitán en la Tricolor.

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Las palabras de Pinto se dan en un momento de notable incertidumbre en torno al futuro profesional del volante. Luego de un discreto paso por el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) —donde apenas sumó alrededor de 200 minutos en seis meses— y tras culminar la cita orbital sin registrar goles ni asistencias, Rodríguez quedó en condición de agente libre y sin equipo confirmado en el mercado de pases.

Ante la cercanía de los compromisos amistosos de las fechas FIFA de septiembre y octubre, la discusión sobre si debe seguir siendo convocado o deba dar paso a un recambio generacional ha ganado fuerza.

La dura crítica de Pinto contra James en la Selección Colombia

Durante el diálogo, Pinto contrapuso el presente futbolístico de James con las épocas doradas en las que deslumbró al mundo entero. Si bien reconoció lo aportado en años anteriores, enfatizó en que la actualidad del jugador exige evaluar las cosas bajo otro prisma.

"Seguir creyendo en James Rodríguez es un absurdo para los que seguimos el fútbol, porque pueden tenerlo en cuenta para un rato o un tiempo, pero no para sostenerlo como si fuera primordial y principal del equipo. De ninguna manera", expresó tajantemente el entrenador santandereano en charla con el diario El País de Cali.

Pinto profundizó en la pérdida de protagonismo y jerarquía dentro del plantel nacional, remarcando que la capitanía debería recaer en futbolistas con mayor continuidad y compromiso físico sobre la cancha:

"Él no ha hecho méritos, al menos en los últimos tiempos como los que hizo hace 8 o 10 años, pero ahora no y no tiene los méritos suficientes ni siquiera para ser capitán de Colombia, porque hay gente con mejor rendimiento y disposición"

Señalamientos al modelo de Néstor Lorenzo

Las críticas de Jorge Luis Pinto no se limitaron únicamente a James Rodríguez. El director técnico analizó de igual forma el trabajo táctico desplegado por el seleccionador Néstor Lorenzo, calificando el desempeño reciente como "regular" y advirtiendo que el equipo nacional sufre de un estancamiento en sus conceptos de entrenamiento en comparación con las potencias mundiales.

Según el análisis de Pinto, la Selección Colombia se encuentra inmersa en una especie de "patria boba" metodológica desde hace más de una década.

Explicó que la estructura de trabajo actual mantiene la línea trazada en la era de José Néstor Pékerman, la cual, a su juicio, carece de la intensidad, la presión sincronizada y la ciencia del entrenamiento táctico moderno que exhiben selecciones europeas y emergentes como España, Marruecos o Japón.

De cara al inicio del nuevo ciclo mundialista rumbo al 2030, estas declaraciones vuelven a poner en la mesa la urgencia de modernizar el estilo de juego de la Selección Colombia y definir la verdadera transición que requiere el plantel.