Exigen revisar la gestión de Infantino en la FIFA tras retirar polémico plan de privatización

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) solicitó este sábado una revisión integral del liderazgo de Gianni Infantino al frente de la FIFA, intensificando la crisis en el organismo rector del fútbol mundial pese al retiro de su controvertido plan de privatización.

La Concacaf, junto a la UEFA europea, se opuso frontalmente a la iniciativa de Infantino de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad abierta a capital privado que gestionaría las actividades comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

"Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares", indicó la Concacaf en un comunicado.

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¿Escándalo en la FIFA por el controvertido plan de

La confederación, que agrupa 41 asociaciones miembro incluyendo las federaciones de Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones del Mundial 2026, no mencionó directamente el nombre de Infantino pero fue contundente al afirmar:

Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo.

Aunque la Concacaf recibió con satisfacción el retiro de la propuesta el viernes por la noche, celebró especialmente la unidad mostrada por sus integrantes "en defensa de los intereses de largo plazo del fútbol y de los principios de la buena gobernanza".

El comunicado fue especialmente crítico sobre la naturaleza de la FIFA: "La FIFA no es una empresa privada. Es una institución que ejerce la custodia del fútbol y de sus miembros. Quienes son designados para servirla asumen un deber fiduciario, un deber de servicio por encima del poder. Cuando ese deber no se cumple, la rendición de cuentas no puede ser opcional”.

El polémico plan de privatización de Gianni Infantino

El plan presentado sorpresivamente encontró desde el inicio una fuerte oposición de diferentes actores del mundo del fútbol. "Los acontecimientos de los últimos días han dejado al descubierto una realidad que ya no puede ignorarse: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el activo más importante del fútbol mundial fue impulsado al margen de todos los marcos de gobernanza establecidos, sin transparencia, consulta ni debido proceso", sostuvo la Concacaf.

Tras el retiro del plan, la UEFA aseguró que Infantino, quien busca la reelección en 2027, había perdido la confianza del organismo europeo, así como de "numerosos otros miembros de la familia del fútbol", agravando la crisis de liderazgo en la organización.