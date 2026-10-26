Balón de Oro 2026: mejores memes que dejó la gala de este lunes 26 de octubre

La más reciente edición de la gala del Balón de Oro, celebrada por todo lo alto en el icónico London Palladium, no solo dejó debates encendidos sobre el mejor jugador del planeta, sino que también activó la maquinaria creativa de los internautas.

Como ya es tradición en cada gran evento deportivo, las plataformas digitales se inundaron de ingenio, convirtiendo las sorpresas de la noche, las ausencias y los rostros de los protagonistas en una auténtica fiesta de memes.

El momento más comentado de la jornada y el epicentro absoluto de las bromas fue la consagración de Harry Kane como flamante ganador del galardón. El delantero inglés, reconocido por su tremenda capacidad goleadora, desató una avalancha de reacciones cómicas.

Los usuarios utilizaron imágenes editadas y fotomontajes para ilustrar la histórica "maldición de títulos" que parecía perseguir al atacante desde su etapa en el Tottenham, contrastándola con su nueva realidad dorada en la cima del fútbol mundial. Frases como "La vida de Harry Kane desde que dejó el Tottenham" y comparaciones insólitas inundaron la plataforma X (antes Twitter), celebrando con incredulidad y mucha ironía el triunfo del artillero.

Por supuesto, los aficionados de los distintos clubes europeos tampoco se quedaron atrás. Los hinchas del Barcelona y del Real Madrid protagonizaron batallas campales de humor en la web. Por un lado, las expectativas previas en torno a figuras jóvenes como Lamine Yamal generaron memes sobre la tensión con la que los seguidores culés soportaron el transcurso de la ceremonia. Los usuarios bromearon con la paciencia necesaria para ver toda la gala a la espera de los galardones principales, reviviendo viejos debates y creando gráficos divertidos sobre las filtraciones de última hora que, según la comunidad, esta vez mantuvieron el misterio como nunca antes.

Otro de los blancos predilectos del humor digital fue la ausencia de Lionel Messi. Ante la falta del astro argentino en la alfombra roja, los memes no tardaron en señalar que el rosarino se encontraba disfrutando de sus propios torneos o simplemente descansando, imaginando su reacción desde casa al ver las largas horas de transmisión televisiva.

Asimismo, un divertido desliz verbal durante la gala —donde confundieron o jugaron fonéticamente con el nombre de figuras del banquillo técnico como Luis de la Fuente, rebautizándolo jocosamente en redes— hizo estallar de la risa a los espectadores en plena transmisión en vivo.

Los memes del Balón de Oro demostraron una vez más que el deporte rey se juega tanto en el césped como en las pantallas de los teléfonos. Entre la sorpresa generalizada por los galardonados de la noche y la creatividad sin filtros de los usuarios, la gala dejó claro que, gane quien gane, la verdadera victoria siempre se la llevan el humor y la picardía colectiva de las redes sociales.

Mire los mejores memes de la gala del Balón de Oro