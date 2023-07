Exjugadora de Colombia enloqueció en transmisión en vivo con gol de Manuela Vanegas

Colombia logró un épico triunfo por 2-1 contra Alemania este domingo 30 de julio en Sídney con un gol en el último aliento, obra de Manuela Vanegas que puso a celebrar a todo un país una victoria que se recordará por siempre en el deporte nacional.

La jugadora sensación del Mundial Femenino, Linda Caicedo, rompió el cerrojo del partido en el 52 en una jugada personal que mostró una pincelada de su magia, mientras la goleadora germana Alexandra Popp puso la igualdad de penal al 89.

Sin embargo, cuando todo parecía quedarse en empate entre Colombia y Alemania, apareció la defensora Manuela Vanegas, quien anotó el gol del triunfo en tiempo de descuento al conectar de cabeza un tiro de esquina.

El gol de la futbolista antioqueña llegó en un momento en el que Colombia imponía su juego y merecía irse con una victoria histórica de un Sídney Stadium repleto de colombianos que apoyaron a su seleccionado y vibraron con las emociones que el equipo les hizo sentir.

Melissa Ortíz, quien vistió los colores amarillo, azul y rojo y ahora se desempeña como parte del equipo de Fox Sports USA se hizo viral en redes sociales después de que compartieran su reacción en plena transmisión en vivo.

El grito de gol estaba ahogado en las gargantas de los colombianos y Melissa fue muestra de ello, pues tras la anotación de Manuela Vanegas, la exjugadora no le importó estar en vivo en un programa de televisión y gritó a rabiar el tanto, incluso con algunas groserías que fueron censuradas por la cadena.

😱🤣 @MelissaMOrtiz was every Colombia fan after that late winner @stuholden | @JimmyConrad | @CarliLloyd pic.twitter.com/qEtjIusFDD