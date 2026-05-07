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Noruega dio el gran batacazo y despidió a Brasil del Mundial de 2026: mire los goles

Los nórdicos se quedaron con el tiquete a los cuartos de final.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
05:04 p. m.
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En una tarde que quedará grabada con letras doradas en los libros de historia del fútbol nórdico, la selección de Noruega firmó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar y eliminar a Brasil por 2-1 en el New York New Jersey Stadium.

De la mano de un intratable Erling Haaland, los "Vikingos" hicieron valer su histórica "paternidad" sobre la Canarinha y se metieron en los cuartos de final de la Copa del Mundo, dejando fuera a uno de los máximos favoritos al título.

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El encuentro arrancó con una intensidad asfixiante por parte del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. La oportunidad dorada para encaminar la clasificación brasileña llegó apenas a los 13 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro, tras la respectiva revisión en el VAR, dictaminó un penal a favor de la Verdeamarela. Sin embargo, el mediocampista Bruno Guimarães se topó con una muralla: el arquero noruego Ørjan Nyland adivinó el cobro y atajó de manera magistral, apagando los gritos de la torcida.

Tras una primera mitad trabada que terminó sin goles y con una anotación anulada a Noruega por fuera de juego, los técnicos movieron sus piezas en el complemento. El ingreso del joven Endrick y la posterior entrada de Neymar —quien regresaba a la acción bajo una enorme expectativa— revolucionaron momentáneamente la ofensiva sudamericana, pero la falta de puntería en el último toque y una soberbia actuación de la zaga defensiva europea impidieron la ventaja de los pentacampeones.

La historia del partido dio un vuelco definitivo en el último tramo del juego. Al minuto 79, el extremo Andreas Schjelderup desbordó por la banda izquierda y mandó un centro preciso al corazón del área. Allí emergió la imponente figura de Erling Haaland, quien con un cabezazo letal venció la resistencia de Alisson Becker para decretar el 1-0 parcial.

Con el orgullo herido, Brasil se volcó por completo al ataque. Casemiro tuvo el empate tras una jugada colectiva, pero nuevamente Nyland mandó el balón al córner de forma providencial. Cuando la Canarinha arriesgaba todo, Noruega aprovechó los espacios en una transición vertical idéntica al libreto de su entrenador. Al minuto 90, Haaland volvió a aparecer como un fantasma en el área para sellar su doblete y poner un 2-0 que parecía definitivo.

Hubo tiempo para el drama en el tiempo de descuento. Al minuto 90+10, tras otra larga intervención del VAR, se cobró una nueva pena máxima a favor de Brasil. Esta vez, Neymar tomó la responsabilidad y la mandó a guardar para poner el 2-1 definitivo, pero ya era demasiado tarde.

Con este resultado, Noruega mantiene su racha inmaculada ante los sudamericanos —siguen siendo la única selección del mundo que nunca ha perdido contra Brasil en la categoría masculina mayor— y avanza a la siguiente ronda, donde esperan al ganador de la llave entre México e Inglaterra.

Por su parte, el proyecto de Ancelotti con Brasil sufre un doloroso y prematuro adiós en suelo estadounidense.

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