El 92% de los trabajadores usa IA, pero solo el 28% de las empresas la aprovecha

El mercado laboral colombiano atraviesa un momento favorable. Según un reciente reporte del DANE, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2% durante febrero, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 10,3%. Además, este resultado representa el nivel más bajo para ese periodo desde 2001.

Sin embargo, detrás de los indicadores positivos de ocupación surge una discusión cada vez más relevante para las empresas: cómo crecer de manera sostenible.

¿Por qué la eficiencia digital gana terreno frente a la expansión de nómina?

Los datos muestran que la adopción tecnológica avanza, aunque no siempre con el mismo impacto dentro de las organizaciones. De acuerdo con cifras de la OCDE, el 20,2% de las empresas en Colombia reportan el uso de inteligencia artificial en sus operaciones. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el uso individual y la integración corporativa de esta tecnología.

Mientras el 92% de los trabajadores afirma utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus labores diarias, solo el 28% de las empresas ha logrado transformar de manera real y sistémica sus procesos.

Para los especialistas en transformación digital, esta situación demuestra que el crecimiento físico no siempre se traduce en mayor eficiencia.

¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a las empresas a crecer?

Mauricio Lince, CEO de JumpCube, considera que la sostenibilidad de las compañías durante 2026 dependerá de su capacidad para delegar procesos repetitivos a sistemas inteligentes y concentrar el talento humano en actividades de mayor valor estratégico.

“Como empresarios, no podemos controlar las leyes, pero sí cómo operamos. Muchos se paralizan con los costos, cuando la solución está en optimizar lo que ya tienen. La IA es la herramienta que permite hacer más con el mismo equipo, especialmente en áreas de alta demanda como el servicio al cliente”, explicó Lince.