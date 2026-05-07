El Tyrannosaurus rex más completo que se ha descubierto será subastado, ¿cuál es su valor?

El fósil de tiranosaurio rex apodado 'Gus' ha irrumpido en la escena neoyorquina con una valoración de entre 20 y 30 millones de dólares, la tasación más alta jamás asignada a un dinosaurio en la historia de las subastas.

La colosal e histórica pieza se exhibe actualmente en la sede de la casa de subastas Sotheby’s en Nueva York, donde estará expuesta al público hasta el próximo 14 de julio, fecha en la que se definirá su destino bajo el martillo.

Antes de convertirse en la joya de la corona de la temporada de subastas, este titán del periodo Cretácico pasó decenas de millones de años sepultado bajo el suelo de un rancho ganadero en Dakota del Sur, lugar en donde fue descubierto en 2021.

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¿Hace cuánto vivió 'Gus'?

Una serie de análisis realizados a los restos fósiles revelan que el depredador caminó sobre la Tierra de 72 a 66 millones de años atrás, según estimaciones.

Las dimensiones de 'Gus' le han ganado amplio reconocimiento y un lugar en el top de hallazgos de la paleontología, al tratarse de uno de los ejemplares más grandes de su especie jamás encontrados, por su longitud corporal, que alcanza los 11,6 metros.

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'Gus' es uno de los especímenes de Tyrannosaurus rex más completos

Más allá de su envergadura, el valor científico y comercial del lote radica en su extraordinario estado de conservación: el esqueleto está compuesto por 183 huesos fosilizados, lo que representa cerca del 63% de la estructura original del animal y lo convierte en uno de los Tyrannosaurus rex más completos de los que se tiene registro en la actualidad.

Los Tyrannosaurus rex, figura icónica de la cultura popular, vivieron en América del Norte, donde se encontraban en la cima de la cadena alimenticia como superdepredadores. Su especie fue una de las últimas en caminar la Tierra, previo a la extinción de los dinosaurios.