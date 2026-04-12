Millonarios y Santa Fe no se hicieron daño en El Campín y quedaron al borde de la eliminación

En una tarde cargada de tensión y con el fantasma de la eliminación rondando el "Coloso de la 57", Millonarios e Independiente Santa Fe repartieron honores tras igualar 1-1 en la edición número 325 del clásico capitalino.

El resultado, dejó a ambos equipos en una situación crítica dentro de la tabla de posiciones, obligándolos a realizar una campaña perfecta en las jornadas restantes si pretenden clasificar a los cuadrangulares finales.

Millonarios 1-1 Santa Fe: vea los goles

Tras un primer tiempo sin emociones, el equipo "Embajador", intentó imponer condiciones en la parte final. Bajo la batuta de David Mackalister Silva, Millonarios volcó su juego hacia las bandas, donde encontró espacios gracias a la velocidad de sus extremos. Fue precisamente por esa vía que llegó la apertura del marcador.

Tras un centro preciso de Silva que atravesó el área cardenal, Sebastián Valencia apareció en el segundo palo para rematar de primera intención, dejando sin opciones al guardameta Weimar Asprilla.

El gol despertó a un Santa Fe que, hasta ese momento, se había mostrado replegado y con pocas ideas ofensivas. Sin embargo, el "León" no perdió la calma y apeló a su arma más letal en lo que va de la temporada: la pelota quieta.

En la segunda mitad, el trámite se hizo más friccionado. Santa Fe adelantó líneas buscando el empate, mientras que Millonarios intentaba liquidar de contragpe. El punto de quiebre llegó al minuto 75, cuando una falta cerca del área azul le dio la oportunidad a la visita.

El goleador Hugo Rodallega llegó en el momento indicado tras capitalizar de cabeza un centro perfecto de Franco Fagúndez y dejó quieto al portero Diego Novoa.

Los minutos finales fueron de nerviosismo. Millonarios quedó marginado luego de que su delantero y figura Rodrigo Contreras fuera expulsado por una agresión sin balón contra Víctor Moreno.

Tras este resultado, ambos elencos quedaron muy cerca de la eliminación, estando obligados a sumar nueve puntos de nueve posibles en los dueles que restan.

Ambos clubes vienen de semanas difíciles tras sus estrenos en torneos internacionales —Millonarios cayó ante O'Higgins en Chile y Santa Fe empató con Peñarol—, y este empate en el clásico agudiza la crisis de resultados.