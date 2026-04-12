CANAL RCN
Deportes

Millonarios y Santa Fe no se hicieron daño en El Campín y quedaron al borde de la eliminación

El clásico capitalino tuvo emociones pero dejó a ambos con sabor amargo.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
04:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una tarde cargada de tensión y con el fantasma de la eliminación rondando el "Coloso de la 57", Millonarios e Independiente Santa Fe repartieron honores tras igualar 1-1 en la edición número 325 del clásico capitalino.

Clásico bogotano 325: así está el historial directo entre Millonarios y Santa Fe
RELACIONADO

Clásico bogotano 325: así está el historial directo entre Millonarios y Santa Fe

El resultado, dejó a ambos equipos en una situación crítica dentro de la tabla de posiciones, obligándolos a realizar una campaña perfecta en las jornadas restantes si pretenden clasificar a los cuadrangulares finales.

Millonarios 1-1 Santa Fe: vea los goles

Tras un primer tiempo sin emociones, el equipo "Embajador", intentó imponer condiciones en la parte final. Bajo la batuta de David Mackalister Silva, Millonarios volcó su juego hacia las bandas, donde encontró espacios gracias a la velocidad de sus extremos. Fue precisamente por esa vía que llegó la apertura del marcador.

Tras un centro preciso de Silva que atravesó el área cardenal, Sebastián Valencia apareció en el segundo palo para rematar de primera intención, dejando sin opciones al guardameta Weimar Asprilla.

El gol despertó a un Santa Fe que, hasta ese momento, se había mostrado replegado y con pocas ideas ofensivas. Sin embargo, el "León" no perdió la calma y apeló a su arma más letal en lo que va de la temporada: la pelota quieta.

En la segunda mitad, el trámite se hizo más friccionado. Santa Fe adelantó líneas buscando el empate, mientras que Millonarios intentaba liquidar de contragpe. El punto de quiebre llegó al minuto 75, cuando una falta cerca del área azul le dio la oportunidad a la visita.

El goleador Hugo Rodallega llegó en el momento indicado tras capitalizar de cabeza un centro perfecto de Franco Fagúndez y dejó quieto al portero Diego Novoa.

Los minutos finales fueron de nerviosismo. Millonarios quedó marginado luego de que su delantero y figura Rodrigo Contreras fuera expulsado por una agresión sin balón contra Víctor Moreno.

Tras este resultado, ambos elencos quedaron muy cerca de la eliminación, estando obligados a sumar nueve puntos de nueve posibles en los dueles que restan.

Ambos clubes vienen de semanas difíciles tras sus estrenos en torneos internacionales —Millonarios cayó ante O'Higgins en Chile y Santa Fe empató con Peñarol—, y este empate en el clásico agudiza la crisis de resultados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Andrés Gómez

¡Gol del 'Tinito'! Carlos Andrés Gómez marcó con Vasco da Gama

Egan Bernal

¿Egan Bernal pudo sacar su pasaporte? Cancillería se pronunció

Pibe Valderrama

El 'Pibe' Valderrama estalló contra Italia en torneo de leyendas: video

Otras Noticias

Estados Unidos

Estados Unidos toma drástica decisión con Irán en medio del conflicto: esto anunciaron

Este domingo, las fuerzas del Comando Central de los EE. UU. anunciaron su decisión contra Irán.

La casa de los famosos

Este será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos, según la Inteligencia Artificial

La herramienta tecnológica se la jugó y vaticinó lo que pasará este domingo 12 de abril.

Ciclismo

Lucho Herrera se declaró inocente en proceso por desaparición de campesinos

Enfermedades

Alerta por sarampión en Colombia: confirman casos importados y advierten riesgo de propagación

Aplicaciones

Aplicaciones de 'gota a gota' en Colombia: riesgos y por qué evitarlo