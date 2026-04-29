Millonarios salió chiflado de El Campín tras empate ante Sao Paulo: esto gritaron los hinchas

El empate sin goles entre Millonarios FC y São Paulo FC dejó más que un resultado discreto en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La noche en El Campín terminó marcada por el descontento de la hinchada, que no ocultó su frustración tras un partido en el que el equipo bogotano no logró imponerse, ni siquiera ante una nómina alterna del conjunto brasileño.

Con el 0-0 final, Millonarios se quedó en la tercera casilla del grupo C con cuatro puntos, por detrás de São Paulo (7) y O’Higgins (6), mientras que Boston River cierra la tabla sin unidades. El panorama empieza a complicarse para el equipo capitalino, que ve cada vez más lejana la clasificación a la siguiente ronda.

Un Campín que pasó del apoyo al reclamo

El ambiente en el estadio Estadio El Campín cambió drásticamente con el pitazo final. Lo que durante varios pasajes del encuentro fue aliento constante, terminó en una “chiflada monumental” que bajó desde las tribunas. La falta de gol, sumada a la poca claridad en ataque, encendió el malestar de los aficionados.

RELACIONADO Millonarios recibió sanción en Copa Sudamericana previo al juego ante Sao Paulo

El grito fue unánime y contundente: “Que se vayan todos...”. La frase retumbó con fuerza en el escenario deportivo, reflejando el inconformismo de una hinchada que esperaba una victoria clave en casa. El equipo tuvo opciones, pero no logró concretar y volvió a dejar dudas en un momento decisivo del torneo.

Un empate que complica el futuro

Más allá del ambiente tenso, el resultado deja a Millonarios en una posición incómoda. Con apenas cuatro puntos en tres partidos, el margen de error se reduce al mínimo si quiere seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por el cuerpo técnico saben que deberán sumar de a tres en los próximos compromisos para no depender de otros resultados.