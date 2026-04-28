Millonarios recibió sanción en Copa Sudamericana previo al juego ante Sao Paulo

Millonarios FC recibió una sanción por parte de la CONMEBOL en la previa de un partido clave ante São Paulo FC por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La decisión se conoció horas antes de que el balón ruede en el estadio El Campín.

El fallo fue emitido por el Juez Único de la Comisión Disciplinaria, quien determinó varias sanciones económicas para el club capitalino por incumplimientos al reglamento.

Millonarios recibe millonaria multa de la CONMEBOL

Según la resolución oficial, el equipo azul deberá pagar una multa de 15.000 dólares por la infracción al artículo 12.2 literal e) del Código Disciplinario. A esto se suma otra sanción de 5.000 dólares por incumplir el artículo 12.2 literal c).

El documento también deja claro que “el monto de esta multa será debitado automáticamente” de los ingresos que el club reciba por derechos de televisión o patrocinio. Además, se emitió una advertencia por la infracción al artículo 5.1.4 del Manual de Clubes.

La CONMEBOL fue enfática en señalar que, en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones más severas, tal como lo establece el reglamento disciplinario.

El artículo tiene varios literales, que traducen a faltas como conducta antideportiva, Insultos o lenguaje ofensivo, incumplimiento de normas o instrucciones de CONMEBOL. Retrasos o fallas en la organización del partido. No respetar protocolos oficiales y actitudes que afecten el normal desarrollo del juego.

Partido clave ante São Paulo en El Campín

Más allá de la sanción, Millonarios se enfoca en lo deportivo. El equipo colombiano enfrentará a São Paulo este martes 28 de abril a las 7:30 p.m., en un compromiso determinante para sus aspiraciones en el torneo.

El duelo corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos y será clave para definir el rumbo del equipo en la competencia. Jugar en casa representa una oportunidad importante para sumar puntos, aunque llega en medio de este contexto disciplinario.

El reto no será sencillo, pero el equipo buscará dejar atrás la sanción y responder en la cancha ante uno de los rivales más fuertes del grupo.