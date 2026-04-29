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Papa León XIV envió mensaje a Colombia tras hechos de violencia

El papa León XIV mostró la preocupación de la iglesia católica por la violencia en el sur occidente de Colombia.

Papa León XIV envió mensaje a Colombia tras hechos de violencia
Foto: Tomada del video

Noticias RCN

abril 29 de 2026
06:19 a. m.
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En la audiencia general de los miércoles desde el Vaticano, el papa León XIV expresó su pesar por los hechos de violencia ocurridos en Colombia en los últimos días.

"Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas".

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El pontífice manifestó su cercanía espiritual a las víctimas y a sus familias e invitó a toda la sociedad a optar decididamente por el camino de la paz.

"Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y y optar decididamente por el camino de la paz".

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