Papa León XIV envió mensaje a Colombia tras hechos de violencia

En la audiencia general de los miércoles desde el Vaticano, el papa León XIV expresó su pesar por los hechos de violencia ocurridos en Colombia en los últimos días.

"Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas".

El pontífice manifestó su cercanía espiritual a las víctimas y a sus familias e invitó a toda la sociedad a optar decididamente por el camino de la paz.

"Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y y optar decididamente por el camino de la paz".