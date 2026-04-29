El camión de la mudanza volvió a La Casa de los Famosos Colombia por un jugador

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, ha implementado novedosas dinámicas con la que los participantes han sido testigos de giros completamente nuevos.

El camión de la mudanza ha sido una de estas estrategias ya que, por medio de este, los participantes que son considerados como “muebles” por el público han sido eliminados para siempre de la competencia.

Cabe recordar que para esta temporada ya fueron dos los eliminados de esta manera, pues el primero fue Maiker Smith y la segunda Manuela Gómez.

¿A quién se llevó el nuevo camión de la mudanza?

Para sorpresa de todos, los participantes se vieron sorprendidos durante la gala más reciente al recibir el anuncio, por parte del ‘Jefe’, de que todos debían ser congelados y evitar cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, las visitas no eran el objetivo de esta sección ya que las bocinas del temido camión empezaron a sonar para intimar a los ocho participantes.

La entrada fue inminente y todos reflejaron temor al percatarse de la intermitencia de las luces en el recinto. Sin embargo, el mensaje fue claro ya que el ‘Jefe’ manifestó que había hecho realidad la petición de Valentino por lo que debía subir al camión.

Por supuesto, el asombro se adueñó del recinto ya que todos los participantes se percataron de que el famoso se subió contento al carro y se despidió, de manera jocosa, de todos los demás habitantes.

No obstante, antes de salir del lugar, Lázaro se bajó del vehículo improvisado y se escondió detrás de un sofá para generar incertidumbre y temor en los demás. La instrucción fue clara, era la hora de la despedida y todos debían acercarse para darle el último adiós al hombre.

Ante las especulaciones, varios dieron a conocer su asombro por lo ocurrido, pero las palabras de Tebi hicieron que el creador de contenido saliera de su escondite ya que recalcó que era un jugador menos en la casa.

¿Qué está pasando esta semana en el juego?

Cabe recordar que el ‘Jefe’ anunció que esta semana se iba a desarrollar el poder del sabotaje por lo que algunas de las cosas que ocurran en el transcurso de los próximos días serán intencionales por parte del líder supremo de La Casa de los Famosos Colombia.

Algunas de las acciones han correspondido a cortes de luz y la llegada de Yuli Ruiz para dar mensajes confusos provenientes del mundo exterior.