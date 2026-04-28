CANAL RCN
Deportes

A Millonarios no le alcanzó para vencer a Sao Paulo: así quedó la tabla de posiciones en Sudamericana

Millonarios empató 0-0 con São Paulo en la Copa Sudamericana y dejó escapar puntos clave. Así quedó la tabla de posiciones del grupo.

Millonarios vs. Sao Paulo
Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 28 de 2026
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios FC no logró pasar del empate ante São Paulo FC en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Millonarios recibió sanción en Copa Sudamericana previo al juego ante Sao Paulo
RELACIONADO

Millonarios recibió sanción en Copa Sudamericana previo al juego ante Sao Paulo

El 0-0 en El Campín dejó sensaciones encontradas para el equipo azul, que fue superior durante gran parte del compromiso, pero no logró reflejarlo en el marcador.

El conjunto bogotano dominó el trámite del partido en los 90 minutos, generando opciones claras y mostrando intensidad ante un rival que apostó por un planteamiento más conservador. Sin embargo, la falta de definición volvió a ser un problema para Millonarios.

Millonarios lo intentó, pero no concretó

Desde el inicio, el equipo colombiano tomó la iniciativa. Controló la posesión, presionó alto y buscó abrir espacios ante la defensa de São Paulo, que resistió sin mayores sobresaltos.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga
RELACIONADO

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

Pese a las llegadas y la insistencia, el balón no entró. La falta de eficacia en el último cuarto de cancha terminó pasando factura en un partido donde el local mereció más. El empate dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada, especialmente jugando en casa.

El 0-0 también reflejó la solidez defensiva del equipo brasileño, que supo sostener el resultado y llevarse un punto valioso en condición de visitante sin jugar con los titulares.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo

Con este resultado, São Paulo se mantiene como líder del grupo con 7 puntos en 3 partidos, consolidando su buen arranque en el torneo. Por su parte, O'Higgins FC alcanza 6 unidades, tras su victoria parcial ante Boston River.

¡Victoria agónica! Deportivo Cali entró a los 8 y dejó por fuera a Millonarios
RELACIONADO

¡Victoria agónica! Deportivo Cali entró a los 8 y dejó por fuera a Millonarios

Millonarios queda en la tercera posición con 4 puntos, obligado a sumar en las próximas fechas para mantenerse en la pelea por la clasificación. Boston River, en cambio, cierra la tabla sin unidades.

El panorama se aprieta y cada partido será decisivo en la recta final de la fase de grupos, donde el margen de error es cada vez menor para el equipo colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

PGA

El nuevo circuito de golf universitario en Colombia

Millonarios

Millonarios recibió sanción en Copa Sudamericana previo al juego ante Sao Paulo

Bayern Múnich

VIDEO: la eufórica reacción de Mane Díaz al golazo de Lucho vs PSG

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Disidencias pidieron perdón en un panfleto tras la masacre de Cajibío que dejó 20 inocentes muertos

Familias enteras salieron a despedir a 11 de las 20 víctimas del atentado atribuido a las disidencias de Iván Mordisco.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

Se movieron las balotas tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

Venezuela

Banco Central de Venezuela da paso clave: contrata firmas para auditar activos en el exterior

Feria del Libro

FILBo 2026: los 10 libros que están marcando la agenda de empresarios y líderes en Colombia

Cuidado personal

Conductas diarias que están dañando su función cerebral