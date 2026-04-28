A Millonarios no le alcanzó para vencer a Sao Paulo: así quedó la tabla de posiciones en Sudamericana

Millonarios FC no logró pasar del empate ante São Paulo FC en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El 0-0 en El Campín dejó sensaciones encontradas para el equipo azul, que fue superior durante gran parte del compromiso, pero no logró reflejarlo en el marcador.

El conjunto bogotano dominó el trámite del partido en los 90 minutos, generando opciones claras y mostrando intensidad ante un rival que apostó por un planteamiento más conservador. Sin embargo, la falta de definición volvió a ser un problema para Millonarios.

Millonarios lo intentó, pero no concretó

Desde el inicio, el equipo colombiano tomó la iniciativa. Controló la posesión, presionó alto y buscó abrir espacios ante la defensa de São Paulo, que resistió sin mayores sobresaltos.

Pese a las llegadas y la insistencia, el balón no entró. La falta de eficacia en el último cuarto de cancha terminó pasando factura en un partido donde el local mereció más. El empate dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada, especialmente jugando en casa.

El 0-0 también reflejó la solidez defensiva del equipo brasileño, que supo sostener el resultado y llevarse un punto valioso en condición de visitante sin jugar con los titulares.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo

Con este resultado, São Paulo se mantiene como líder del grupo con 7 puntos en 3 partidos, consolidando su buen arranque en el torneo. Por su parte, O'Higgins FC alcanza 6 unidades, tras su victoria parcial ante Boston River.

Millonarios queda en la tercera posición con 4 puntos, obligado a sumar en las próximas fechas para mantenerse en la pelea por la clasificación. Boston River, en cambio, cierra la tabla sin unidades.

El panorama se aprieta y cada partido será decisivo en la recta final de la fase de grupos, donde el margen de error es cada vez menor para el equipo colombiano.