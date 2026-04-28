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Comienza la cuenta regresiva para el primer ciclo de vacunación de los ganados

Se espera evitar que los ganados caigan en enfermedades u otras complicaciones.

Foto: Fedegán.
Foto: Fedegán.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
10:17 p. m.
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Colombia avanza en la preparación del primer ciclo nacional de vacunación pecuaria de 2026, una jornada sanitaria que comenzará el próximo 4 de mayo y se extenderá hasta el 23 de junio.

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Tiene como propósito inmunizar el hato bovino y bufalino contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia de origen silvestre. La actividad tendrá una duración de 51 días consecutivos y convocará a cerca de 700.000 ganaderos.

Más de 700 mil ganaderos participan

La ejecución del ciclo contará con el despliegue de aproximadamente 5.000 personas, incluyendo médicos veterinarios, técnicos y vacunadores, quienes estarán coordinados por medio de 94 Organizaciones Ejecutoras Ganaderas (OEGAS).

El proceso será desarrollado mediante una alianza público-privada entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Según explicó el director técnico del Fondo Nacional del Ganado, José de Silvestre, el país mantiene el estatus sanitario internacional libre de fiebre aftosa con vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), condición que exige continuidad en las campañas de inmunización y cumplimiento de protocolos técnicos establecidos.

Hasta el 23 de junio habrá jornadas

El operativo contempla estrictas medidas de bioseguridad. Los vacunadores estarán plenamente identificados y portarán elementos de protección como botas, guantes, gafas y tapabocas, con el fin de garantizar seguridad tanto para los animales como para los productores durante las visitas a los predios ganaderos.

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Uno de los componentes centrales del ciclo será la implementación de herramientas digitales para facilitar la programación de las visitas. Fedegán recomendó a los productores guardar en sus celulares el número 323 406 9290, desde el cual recibirán mensajes de WhatsApp que permitirán confirmar la vacunación mediante un proceso virtual.

Tras recibir la notificación, el ganadero deberá seleccionar la opción de programación, verificar la fecha asignada y descargar un archivo en formato PDF con la información oficial de la visita y los formatos correspondientes, como el acta de Predio Vacunado o Predio No Vacunado.

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