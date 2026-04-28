Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia

El sistema de salud en Colombia quedó de nuevo bajo la lupa tras conocerse el más reciente informe del indicador de capital mínimo con corte a diciembre de 2025, una medición que permite establecer qué tan sólida es la situación financiera de las EPS para responder por la atención de millones de afiliados.

Las cifras muestran que varias entidades aparecen con millonarias pérdidas y déficits que ponen en duda su capacidad de sostenimiento.

¿Cuál es la EPS que más pierde plata en Colombia?

El indicador de capital mínimo es una referencia utilizada para medir la capacidad económica de las EPS y su posibilidad real de cumplir con la prestación de servicios médicos, pagos y obligaciones dentro del sistema de salud.

Cuando este indicador se encuentra en negativo, significa que existe un déficit que compromete la estabilidad financiera de la entidad y genera preocupación sobre su permanencia.

En este caso, Coosalud encabeza el listado con la cifra más crítica: -3.788,3.

Se trata del mayor hueco financiero reportado en el informe y uno de los datos que más preocupa dentro del panorama actual del sistema.

En segundo lugar aparece Famisanar con -2.905,3 y en tercero Sanitas con -2.678,6, consolidando un grupo de EPS con pérdidas millonarias que hoy enfrentan fuertes cuestionamientos.

La lista continúa con Emssanar (-2.266,4), Asmet Salud (-1.545,3), Savia Salud (-1.523,1) y SOS (-1.135,3), todas con cifras negativas que reflejan un escenario complejo.

También reportan déficit Mutual Ser (-300,8), Capresoca (-273,6), Comfenalco Valle (-56,3), EAAS Ferrocarriles (-17,4), EPS Familiar de Colombia (-14,3) y Comfaoriente (-2,1).

Aunque algunas entidades lograron mantenerse en terreno positivo, la diferencia sigue siendo significativa.

¿Cuáles son las EPS con mejores reportes?

Entre las EPS con mejor resultado aparecen Capital Salud (0,5), SaludMía (1,9), EPM (15,4), Comfachocó (34,8), Sura (35,2), Aliansalud (69,1), Compensar (72,2) y Cajacopi (144,5).

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El total general del sistema se ubicó en 176,8.

Pero el problema no termina en las pérdidas financieras.

El informe sobre tasa de reclamos por EPS correspondiente al periodo abril 2025 – marzo 2026 también dejó cifras que aumentan la preocupación.

La EPS con mayor tasa de reclamos fue Comfenalco Valle con 660,61, seguida muy de cerca por SOS con 659,77.

Luego aparecen Famisanar con 598,83 y Capital Salud con 586,07, mostrando que los usuarios siguen reportando múltiples fallas en la atención.

Famisanar acumuló 159.092 reclamos durante ese periodo, mientras SOS registró 49.263 y Capital Salud 65.453.

Sanitas también aparece entre las más cuestionadas con 269.793 reclamos.

Nueva EPS, por su parte, registró 513.308 reclamaciones, una de las cifras más altas del informe.

En total, Colombia sumó 2.071.889 reclamos frente a 48.631.651 afiliados, con una tasa nacional de 426,04.