Millonarios está en crisis: no mostró reacción y perdió con Jaguares

Ya no es cuento ni exageración: Millonarios entró en crisis. El 'embajador' cayó otra vez esta noche 2-1 en Montería contra Jaguares y ajustó cinco derrotas consecutivas. Una vez más, Alberto Gamero lució perdido con el planteo inicial y con los ajustes que intentó hacer.

Aunque Millonarios arrancó el compromiso con la posesión de balón, ésta fue intrascendente como a lo largo de la temporada. Como si no tuviera la necesidad de ganar, el equipo no fue intenso, no sumó muchos hombres en los ataques y sus transiciones eran lentas, así como los toques de balón.

Jaguares hundió a Millonarios

Los problemas defensivos fueron aún más evidentes. Un buen desborde de Pablo Rojas por la derecha que luego fue despejado por Juan Pablo Vargas terminó en gol. Aunque el riesgo en ataque parecía terminado, Jaguares recuperó e intentó entrar al área. Alex Moreno ganó, pero su control fue malo, Jáder Maza aprovechó, robó el balón y sacó un zurdazo para vencer a Álvaro Montero.

Aún con ese mazazo que significó el gol, Millonarios no reaccionó. Seguía con la posesión en campo rival, pero sin ninguna trascendencia, ni siquiera se atrevió a rematar desde fuera del área para por lo menos inquietar en algún momento al arquero Jhon Alexander Figueroa.

El segundo tiempo fue el mismo trámite, con un Jaguares saliendo rápido de contrataque aprovechando las líneas adelantadas, pero sin peligro, del 'embajador'. Al minuto 70, de un contragolpe nació el segundo gol del elenco 'felino'. Kahiser Lenis desbordó a velocidad pura por el carril derecho en una jugada de gran habilidad. Pateó al arco, pero el balón se desvió en un jugador y en el segundo palo apareció Jaime de Jesús Díaz para empujar el balón al fondo de la red. Eso sí, Álvaro Montero tuvo responsabilidad al no cubrir bien su palo.

Sobre el final, al minuto 90, el árbitro sancionó un penal bastante dudoso a favor de Millonarios. Beckham Castro se hizo cargo del cobro y anotó el gol del descuento.

Jaguares tomó vida en la tabla del descenso

Con la derrota, el 'embajador' quedó estancado en el puesto 15 de la tabla con 11 puntos de 33 posibles. En tanto, Jaguares se trepó al octavo puesto con 16 unidades y también sumó puntos para acercarse al Deportivo Cali en la tabla del descenso y salir de la zona roja.

