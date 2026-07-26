¿Millonarios tendrá nuevos refuerzos? Fabián Bustos respondió tras derrota con Bucaramanga

Millonarios comenzó con el pie izquierdo su camino en la Liga BetPlay tras caer en casa frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 1 del campeonato. El equipo viene de no clasificar a fases finales en el primer semestre, por lo que se mantienen las dudas alrededor de la gestión de Fabián Bustos.

Para este nuevo semestre, el equipo buscó varios jugadores para reforzar su nómina. Cuatro de los nuevos fichajes hicieron su debut oficial en esta derrota ante los 'Leopardos', pero no lograron marcar diferencias y los hinchas reclaman por nuevas contrataciones.

¿Habrá más fichajes en Millonarios?

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Fabián Bustos fue consultado sobre nuevas contrataciones y por el nombre específico de Agustín García Basso, defensor central con presente en Racing de Avellaneda, quien suena desde la prensa argentina.

El estratega manifestó que a su criterio, tienen bien cubierta la zona defensiva y habría descartado sumar nuevos nombres. Además, destacó que el presidente del equipo, Enrique Camacho, ya había dejado claro que el libro de pases estaría cerrado, a excepción de una buena oportunidad de mercado.

"Defensivamente creo que estamos completos porque todavía no jugó Llinás ni Stiven Barreiro y tenemos a Jorge (Arias) con Sergio (Mosquera) y tenemos buena competencia", comentó inicialmente con relación al rumor en mención.