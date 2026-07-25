Millonarios no pudo en su debut ante Bucaramanga y perdió sobre el final: así jugaron los refuerzos

Atlético Bucaramanga dio la sorpresa en el estadio 'El Campín' de Bogotá tras superar a Millonarios por la mínima diferencia. El equipo logró aguantar el arco en cero durante los 90 minutos y en la última jugada del partido lograron castigar con gol de Emerson Batalla.

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En la fecha 1 de la Liga BetPlay, había expectativa por los nuevos refuerzos que llegaron al cuadro 'Embajador', pero no lograron marcar diferencia y terminaron dejando escapar los primeros tres puntos que probablemente pesarán al final del semestre.

Así fue el gol que le dio la victoria a Bucaramanga ante Millonarios

La jugada se gestó tras un saque de banda donde las marcas en la defensa de Millonarios dejaron espacios para Fabián Sambueza, quien siempre aparece, tras un intento de pase filtrado y un rebote que lo favoreció, el balón le quedó a Emerson Batalla que venció al portero Javier Burrai.

¿Cómo jugaron los refuerzos de Millonarios?

Millonarios tuvo a varios debutantes en este primer partido de la Liga del semestre. Debutaron Javier Burrai en el arco, Jhomier Guerrero como lateral derecho, Francisco Chaverra en la mitad del campo, Daniel Ruiz en su regreso.

Javier Burrai: respondió en las acciones de peligro de Bucaramanga, pero pudo hacer más en el gol. Calificación: 6.7.

Daniel Ruiz: no le fue bien en su regreso y en la gestión del peligro de Millonarios le faltó precisión. Calificación: 6.4.

Jhomier Guerrero: no fue el mismo jugador que solía verse en Junior y falló en la marca en el gol del rival. Calificación: 6.7.

Francisco Chaverra: Al igual que Daniel Ruiz, tuvo falencias en el último tercio y no aportó lo esperado en ataque. Calificación: 6.6.