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El tremendo golazo de Carlos Andrés Gómez en Brasil: el primero tras el Mundial

El extremo chocoano marcó una joya de colección en su segundo partido en el Brasileirao tras jugar la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Carlos Andrés Gómez Vasco da Gama
FOTO: Vasco da Gama

Noticias RCN

julio 26 de 2026
06:30 a. m.
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Carlos Andrés Gómez marcó un auténtico golazo con la camiseta de Vasco da Gama en el partido donde enfrentaron a Mirassol correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao, donde ambos equipos están luchando en la zona de descenso.

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El colombiano marcó el tanto con el que su equipo rescató un empate, pues perdían 1-0 al minuto 80, cuando el extremo chocoano sacó un lindo remate a colocar con su pierna menos hábil para igualar las acciones.

En video: el golazo de Vasco da Gama

Gómez tomó el balón por banda derecha, tras recortar hacia adentro y dejar en el camino al rival que lo marcaba, sacó un zurdazo al segundo palo que dejó sin opciones al portero de Mirassol, marcando uno de los mejores goles desde que juega en el fútbol brasileño.

El extremo jugó su tercer partido con Vasco da Gama tras su participación en la Copa del Mundo. Jugó frente a Vitoria, una dura derrota por liga local, luego sumó minutos ante Independiente Medellín por Copa Sudamericana y ahora regresó al gol.

Desde su llegada al fútbol brasileño, Gómez ha marcado 6 goles y entregado un total de 10 asistencias, por lo que espera mejorar esos números tras representar al país en un Mundial.

Hinchas recuerdan la opción fallada por Jáminton Campaz

Tras el golazo de Gómez, muchos recordaron que el técnico Néstor Lorenzo no le dio minutos en el partido frente a Suiza en los octavos de final del Mundial, donde la Selección Colombia terminó eliminada en los cobros desde el punto penal.

Además, se puso sobre la mesa el debate sobre la dificultad de la opción que falló Jáminton Campaz en el alargue ante esta selección europea, un gol que habría clasificado al combinado nacional a cuartos de final.

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