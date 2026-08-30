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Millonarios no pudo con Inter de Bogotá: somnífero empate sin goles en El Campín

El equipo de Fabián Bustos tuvo que conformarse con un punto en el duelo entre equipos bogotanos de la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Millonarios Internacional de Bogotá El Campín
FOTO: Millonarios FC

Ángel Ballén

agosto 30 de 2026
08:10 p. m.
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Millonarios dejó pasar una buena posibilidad de ponerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay al empatar con Internacional de Bogotá en El Campín. Los equipos no pasaron de un empate sin goles en un flojo encuentro.

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Hubo varias opciones de gol para ambos equipos, pero los porteros cumplieron con su misión y ninguno dejó vencer su arco. Tanto Javier Burrai en Millonarios como Wuílker Faríñez en Inter, respondieron cuando los llamaron a trabajar.

Sobre el final del encuentro, Millonarios alcanzó a emocionar a los asistentes al estadio, pues Andrey Estupiñán marcó el 1-0 que les daba los tres puntos, pero se determinó que estaba en fuera de lugar y el resultado definitivo fue el 0-0.

¿Cómo quedó Millonarios en la tabla?

Tras el empate del cuadro 'Embajador', el equipo dejó pasar la oportunidad de ponerse de escolta de América de Cali en el segundo lugar de la tabla, pero se mantiene en la parte alta con 11 puntos que lo ubican en la cuarta casilla.

Eso sí, hay varios clubes que los están escoltando en la tabla, por lo que un resultado adverso de los principales perseguidores, podrían alejarlo de la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios Femenino sí hizo la tarea en Bogotá

A primera hora en el estadio El Campín, Millonarios Femenino tuvo actividad en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, donde el equipo logró superar con contundencia a Internacional de Palmira y se pone líder del grupo.

El equipo que busca llegar a su primera final en la historia, venció 2-0 al cuadro vallecaucano y está en el primer lugar de la tabla con 7 puntos en tres partidos disputados del cuadrangular. A falta de tres fechas, están muy cerca de pasar a la siguiente ronda.

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