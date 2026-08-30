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Aprueban en Estados Unidos nuevo medicamento contra cáncer de páncreas

Según los análisis, la mitad de los pacientes tratados con el tratamiento logró sobrevivir más de 13 meses, aproximadamente el doble del tiempo promedio.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

agosto 30 de 2026
07:53 p. m.
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La lucha contra uno de los tipos de cáncer más agresivos podría contar con una nueva alternativa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un tratamiento oral desarrollado por la compañía estadounidense Revolution Medicines para pacientes con una forma frecuente y agresiva de cáncer de páncreas.

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El medicamento, identificado en la información suministrada como Rasonque, utiliza una nueva molécula llamada daraxonrasib y está dirigido a pacientes que ya recibieron un tratamiento previo o que no pueden someterse a determinados esquemas de quimioterapia combinada.

Aunque el medicamento no representa una cura para la enfermedad, los resultados del ensayo clínico generan expectativas debido al tiempo adicional de supervivencia observado entre los pacientes que lo recibieron.

El tratamiento duplicó el tiempo de supervivencia

Uno de los resultados más destacados del estudio fue la diferencia frente a la quimioterapia convencional.
Según los datos proporcionados, la mitad de los pacientes tratados con daraxonrasib logró sobrevivir más de 13 meses, aproximadamente el doble del tiempo registrado entre quienes recibieron quimioterapia.

Este resultado es considerado un avance importante en el tratamiento del cáncer de páncreas, una enfermedad que durante décadas ha representado uno de los mayores desafíos para la oncología.

La posibilidad de contar con un medicamento en comprimidos también podría facilitar su administración a determinados pacientes que cumplen con los criterios establecidos para recibirlo.

La aprobación fue recibida con optimismo por representantes de la FDA. Kyle Diamantas, funcionario de la agencia, destacó que la autorización representa una nueva alternativa para personas que enfrentan una enfermedad especialmente grave y que históricamente ha sido difícil de tratar.

El interés alrededor del medicamento no se limita únicamente al cáncer de páncreas. La molécula estudiada actúa sobre una proteína que está involucrada en distintos tipos de cáncer.

Esto abre la posibilidad de que los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de este tratamiento puedan contribuir, a futuro, a la búsqueda de nuevas terapias para otros pacientes.

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¿Quiénes podrán recibir el medicamento?

De acuerdo con la información entregada, el tratamiento está destinado a personas con una forma agresiva y frecuente de cáncer de páncreas que ya hayan recibido un tratamiento previo o que no puedan recibir quimioterapia combinada.

La aprobación no significa que todos los pacientes con cáncer de páncreas puedan utilizarlo. Su indicación dependerá de las características de cada caso y de los criterios establecidos para el tratamiento.

Por ahora, los resultados del ensayo representan una señal alentadora en un campo en el que los avances terapéuticos habían sido limitados durante varias décadas.

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