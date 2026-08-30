CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN

La denuncia, presentada ante la Policía, lo señala de haber facilitado la negociación entre una familia y un cabecilla del ELN.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció un documento que vuelve a poner bajo la lupa al exdefensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares.

Primicia | Fiscalía investiga al defensor regional de Ocaña, sobrino de alias Silvana Guerrero, por presunta filtración de información al ELN
RELACIONADO

Primicia | Fiscalía investiga al defensor regional de Ocaña, sobrino de alias Silvana Guerrero, por presunta filtración de información al ELN

La denuncia, presentada ante la Policía, lo señala de haber facilitado la negociación entre una familia y un cabecilla del ELN en medio de la liberación de una joven secuestrada.

Testimonio de un padre y la negociación con alias Darío

El denunciante, un comerciante que pidió proteger su identidad por seguridad, relató que en abril de 2025 su hija fue secuestrada presuntamente por el ELN.

Defensor de derechos humanos pide protección tras denuncias contra la Defensoría de Ocaña por presunta infiltración al ELN
RELACIONADO

Defensor de derechos humanos pide protección tras denuncias contra la Defensoría de Ocaña por presunta infiltración al ELN

Según su versión, Pallares llamó a la madre de la joven y le entregó el número de un comandante de la guerrilla, identificado como alias Darío, para que iniciara contacto.

La madre siguió las instrucciones y se reunió en Aguachica con el presunto cabecilla, quien le exigió 15.000 millones de pesos para liberar a la joven. Aunque la suma era imposible de reunir, le advirtieron que esa era apenas la primera reunión de negociación.

Exdefensor Ever Pallares responde a la denuncia sobre la presunta filtración de información al ELN
RELACIONADO

Exdefensor Ever Pallares responde a la denuncia sobre la presunta filtración de información al ELN

Denuncias acumuladas y respuesta de Pallares

Este nuevo señalamiento se suma a las denuncias ya conocidas por la Fiscalía sobre el presunto manejo irregular de información sensible desde la Defensoría Regional de Ocaña. Según otro testimonio, datos reservados habrían terminado en manos de estructuras del ELN.

Pallares, quien recientemente se apartó de su cargo, ha negado cualquier vínculo con la guerrilla. “La información que aparece en la denuncia nunca la conocí. Mi papel siempre fue tramitar medidas de protección y que la Fiscalía hiciera las investigaciones”, aseguró.

Su nombre, sin embargo, vuelve a aparecer en el centro de una serie de denuncias que ahora deberán ser verificadas por las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Histórico barrio de Bogotá enfrenta crisis por acumulación de basuras

Presidencia de Colombia

Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho

Tolima

Ataque con drones deja dos policías heridos en Ataco, Tolima

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios no pudo con Inter de Bogotá: somnífero empate sin goles en El Campín

El equipo de Fabián Bustos tuvo que conformarse con un punto en el duelo entre equipos bogotanos de la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Conciertos

Chayanne regresa a Medellín después de siete años: fecha y lugar del concierto

Chayanne regresa a Medellín después de siete años. El artista puertorriqueño confirmó concierto para noviembre de 2026: fecha, lugar y detalles.

Declaración de renta

Cédulas que deben declarar renta esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

Estados Unidos

Aprueban en Estados Unidos nuevo medicamento contra cáncer de páncreas

Irán

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania en represalia