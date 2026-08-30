Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN

Noticias RCN conoció un documento que vuelve a poner bajo la lupa al exdefensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares.

La denuncia, presentada ante la Policía, lo señala de haber facilitado la negociación entre una familia y un cabecilla del ELN en medio de la liberación de una joven secuestrada.

Testimonio de un padre y la negociación con alias Darío

El denunciante, un comerciante que pidió proteger su identidad por seguridad, relató que en abril de 2025 su hija fue secuestrada presuntamente por el ELN.

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Según su versión, Pallares llamó a la madre de la joven y le entregó el número de un comandante de la guerrilla, identificado como alias Darío, para que iniciara contacto.

La madre siguió las instrucciones y se reunió en Aguachica con el presunto cabecilla, quien le exigió 15.000 millones de pesos para liberar a la joven. Aunque la suma era imposible de reunir, le advirtieron que esa era apenas la primera reunión de negociación.

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Denuncias acumuladas y respuesta de Pallares

Este nuevo señalamiento se suma a las denuncias ya conocidas por la Fiscalía sobre el presunto manejo irregular de información sensible desde la Defensoría Regional de Ocaña. Según otro testimonio, datos reservados habrían terminado en manos de estructuras del ELN.

Pallares, quien recientemente se apartó de su cargo, ha negado cualquier vínculo con la guerrilla. “La información que aparece en la denuncia nunca la conocí. Mi papel siempre fue tramitar medidas de protección y que la Fiscalía hiciera las investigaciones”, aseguró.

Su nombre, sin embargo, vuelve a aparecer en el centro de una serie de denuncias que ahora deberán ser verificadas por las autoridades.