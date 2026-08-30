Chayanne regresa a Medellín después de siete años: fecha y lugar del concierto

Después de siete años de ausencia, Chayanne regresa a Medellín para reencontrarse con sus seguidores.

El artista puertorriqueño confirmó una nueva presentación en la capital antioqueña como parte de su Bailemos Otra Vez Tour, gira con la que ha recorrido diferentes ciudades y que llegará al DAVIarena el próximo 19 de noviembre de 2026.

Chayanne regresa a Medellín después de siete años

La última presentación de Chayanne en Medellín había sido en 2019. Ahora, siete años después, el cantante volverá con un espectáculo que reúne diferentes momentos de sus más de cuatro décadas de trayectoria.

El concierto está programado para el jueves 19 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el DAVIarena, ubicado en Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín.

Su regreso se produce después del paso reciente del artista por Colombia. En mayo de 2025 presentó en el país una fecha de su Bailemos Otra Vez Tour, espectáculo que posteriormente continuó recorriendo otros escenarios de Latinoamérica.

La gira ha tenido una importante respuesta del público y en ciudades como Buenos Aires registró una alta demanda de entradas que llevó a habilitar nuevas presentaciones.

¿Qué cannotiociones cantará Chayanne en Medellín?

El espectáculo propone un recorrido por diferentes etapas de la carrera del puertorriqueño, combinando sus canciones más recientes con varios de los temas que lo convirtieron en uno de los artistas latinos más reconocidos.

Entre las canciones que forman parte del repertorio anunciado aparecen “Torero”, “Salomé”, “Dejaría Todo”, “Un Siglo Sin Ti”, “Y Tú Te Vas” y “Lola”, además de otros éxitos.

El concierto también incluirá las coreografías y puesta en escena que han caracterizado al artista durante su carrera.

La presentación en Medellín será una de las paradas de Chayanne en Colombia durante noviembre. Dos días después, el 21 de noviembre, el cantante tiene programado otro concierto en el Coliseo MedPlus, en Bogotá.

Para el público paisa, sin embargo, la presentación tendrá un componente especial: será el primer encuentro con Chayanne en la ciudad desde 2019 y marcará su regreso a Medellín después de siete años.