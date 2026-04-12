Clásico bogotano 325: así está el historial directo entre Millonarios y Santa Fe

Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de máxima tensión futbolera. Este domingo 12 de abril, Millonarios e Independiente Santa Fe volverán a paralizar la capital en la edición número 325 del clásico bogotano, un duelo que llega cargado de historia, necesidad y dramatismo.

El estadio El Campín vestirá de azul para la localía del conjunto ‘embajador’, pero más allá del color de las tribunas, lo que realmente le da un valor especial al compromiso es el contexto deportivo: los dos están obligados a ganar para seguir firmes en la pelea por meterse en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay 2026-I.

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El peso de la historia también pone a Millonarios un escalón por encima en la previa. El cuadro azul llega a este clásico con una ventaja amplia en el historial oficial, un dominio que se ha consolidado con el paso de los años y que vuelve a aparecer como uno de los grandes temas en la antesala del compromiso.

Hasta la fecha, ambos clubes se han enfrentado en 324 partidos oficiales, con 130 victorias para Millonarios, 87 triunfos para Santa Fe y 107 empates, números que reflejan la superioridad estadística del equipo azul en el mano a mano capitalino.

Un clásico sin margen para el empate

Más allá de la historia, el presente convierte este partido en una auténtica final. Tanto Millonarios como Santa Fe llegan necesitados de puntos y saben que un empate podría dejarlos seriamente comprometidos en sus aspiraciones de clasificación. Por eso, el duelo promete ser mucho más abierto de lo habitual, con dos equipos obligados a asumir riesgos y a buscar el arco rival desde el comienzo.

Millonarios intentará hacer valer la localía, el conocimiento del escenario y la superioridad histórica, mientras que Santa Fe buscará golpear desde la intensidad, la presión alta y el peso emocional que siempre tiene un clásico.

Historia, presión y una ciudad paralizada

El clásico 325 no será solo otro partido en el calendario. La ciudad entera se detendrá desde las 2:00 p.m., hora en la que rodará la pelota con transmisión de Win Sports + para toda Colombia. La expectativa es máxima porque, además del orgullo, está en juego buena parte del futuro inmediato de ambos en el campeonato.

Con la necesidad como combustible, el historial como contexto y El Campín como escenario, Bogotá se alista para uno de esos partidos que marcan temporadas. Millonarios defiende una supremacía histórica contundente, pero Santa Fe sabe que los clásicos suelen ignorar estadísticas. Todo está servido para una tarde vibrante en la capital de la República.