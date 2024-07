Revelan 'molestia' en la Selección Colombia por decisión previo al duelo con Uruguay en Copa América

La Selección Colombia ultima detalles de cara al duelo decisivo por Copa América ante Uruguay. La Tricolor buscará este miércoles dar el golpe sobre la mesa ante los charrúas para meterse en la final del certamen, algo que no logra desde hace 23 años.

Para este duelo, el combinado de Néstor Lorenzo busca repetir la dosis a los charrúas como en el año 2021, cuando los dejaron eliminados por penales en los cuartos de final.

En la previa de este duelo, cada detalle ha sido analizado en el combinado patrio. El tema arbitral ha sido uno de esos tópicos que se han tocado y parece no haber caído muy bien en las toldas cafeteras.

La molestia de Colombia por la designación arbitral

De acuerdo a lo revelado en las últimas horas por el periodista Adrián Magnoli, en la Tricolor "hay mucho malestar" por la elección del juez central para este duelo.

Según lo revelado por el comunicador, cuando se conoció esta decisión fue una “noticia explosiva” que les agradó poco: “Hay mucho malestar en la Selección Colombia por el árbitro que va a pitar el partido vs. Uruguay”.

Se trata del mexicano César Ramos, quien a pesar de tener buenos recuerdos con Colombia, al dirigir el duelo del Mundial de Rusia ante Polonia (3-0), Magnoli aseguró que no ha tenido grandes actuaciones últimamente.

“Ya dirigió en Copa América el Brasil vs. Costa Rica, tenía que haber sacado cuatro amarillas, no la sacó”. Y complementó: “Argentina vs. Perú, tenía que expulsar a Cuti Romero y no lo hizo”.

Finalmente, el periodista señaló que dicha manera de dirigir, por parte del juez, no es favorable para los intereses del equipo nacional y, afectaría al equipo de Lorenzo en las semifinales: “Eso va en contra de Colombia porque juega al fútbol y Uruguay, interrumpe”.

¿Dónde ver Uruguay vs Colombia?

El duelo entre la Selección Colombia y Uruguay será este miércoles desde las 7:00 p.m. en el Bank Of America Stadium.

Allí la tricolor buscará el anhelado paso a la gran final de la Copa América, trofeo que busca ganar por segunda vez en su historia.

El duelo se podrá ver por la pantalla del Canal RCN y seguir todos los detalles en Noticias RCN.