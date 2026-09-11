Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich sufre dura enfermedad: aseguran que es "difícil de curar"

El entorno del Bayern Múnich y del fútbol internacional vive momentos de profunda incertidumbre. La directiva del club bávaro rompió el silencio respecto a la delicada situación de salud del talentoso mediocampista Jamal Musiala.

Voces autorizadas de la institución confirmaron que el internacional alemán padece una afección médica compleja que compromete tanto su continuidad inmediata como sus perspectivas de rendimiento a largo plazo.

Esta es la enfermedad que vive Musiala en el Bayern

De acuerdo con las declaraciones oficiales y los reportes de medios especializados, el jugador sufre un trastorno neurológico funcional. Esta condición se manifestó mediante episodios de ausencia y desmayos durante los compromisos del equipo alemán.

Aunque el cuerpo médico del club conocía este diagnóstico desde hace tiempo y el futbolista ha estado bajo estricto seguimiento, las recientes declaraciones de la cúpula directiva han encendido las alarmas en el Gigante de Baviera.

Uli Hoeness, figura histórica e institucional del Bayern Múnich, expuso públicamente la gravedad del cuadro clínico:

"Jamal está en una situación complicada: tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a rendir como antes"., aseguró.

Esta postura refleja el dilema del club: equilibrar el apoyo humano indispensable hacia una de sus máximas estrellas con las altas exigencias competitivas del fútbol de élite europeo.

Su regreso está condicionado a su evolución física tras su lesión muscular y a la supervisión de su cuadro neurológico, con miras a una reincorporación progresiva tras el parón internacional.

Hasta el momento, el club ha señalado que la condición puede controlarse con medicación y tratamiento, aunque el rendimiento a largo plazo sigue siendo evaluado por especialistas.