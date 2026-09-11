CANAL RCN
Deportes

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich sufre dura enfermedad: aseguran que es "difícil de curar"

El club confirmó la dura noticia.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
07:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno del Bayern Múnich y del fútbol internacional vive momentos de profunda incertidumbre. La directiva del club bávaro rompió el silencio respecto a la delicada situación de salud del talentoso mediocampista Jamal Musiala.

Voces autorizadas de la institución confirmaron que el internacional alemán padece una afección médica compleja que compromete tanto su continuidad inmediata como sus perspectivas de rendimiento a largo plazo.

Vincent Kompany salió del hospital tras problemas de salud: el Bayern confirmó cómo seguirá su recuperación
RELACIONADO

Vincent Kompany salió del hospital tras problemas de salud: el Bayern confirmó cómo seguirá su recuperación

Esta es la enfermedad que vive Musiala en el Bayern

De acuerdo con las declaraciones oficiales y los reportes de medios especializados, el jugador sufre un trastorno neurológico funcional. Esta condición se manifestó mediante episodios de ausencia y desmayos durante los compromisos del equipo alemán.

Aunque el cuerpo médico del club conocía este diagnóstico desde hace tiempo y el futbolista ha estado bajo estricto seguimiento, las recientes declaraciones de la cúpula directiva han encendido las alarmas en el Gigante de Baviera.

Uli Hoeness, figura histórica e institucional del Bayern Múnich, expuso públicamente la gravedad del cuadro clínico:

"Jamal está en una situación complicada: tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a rendir como antes"., aseguró.

Esta postura refleja el dilema del club: equilibrar el apoyo humano indispensable hacia una de sus máximas estrellas con las altas exigencias competitivas del fútbol de élite europeo.

Su regreso está condicionado a su evolución física tras su lesión muscular y a la supervisión de su cuadro neurológico, con miras a una reincorporación progresiva tras el parón internacional.

Hasta el momento, el club ha señalado que la condición puede controlarse con medicación y tratamiento, aunque el rendimiento a largo plazo sigue siendo evaluado por especialistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Boxeo

Boxeador quedó desfigurado tras choque de cabezas: esto se sabe sobre su estado de salud

Millonarios

¿Clasificará Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II? Esto reveló la inteligencia artificial

Fútbol

Estrellas del fútbol se unen para presentar última colección de guayos: este es su valor en Colombia

Otras Noticias

Iván Cepeda

Iván Cepeda se pronunció sobre el hacker que habría pretendido incidir en las elecciones

El senador se pronunció en sus redes sociales acerca de los señalamientos que mencionan a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Secretaría de Educación

¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027

La Secretaría de Educación de Bogotá estableció las fechas de inicio y finalización de clases, los periodos de receso estudiantil y las vacaciones para los colegios oficiales.

China

Escándalo en Nvidia: relación extramatrimonial de su director desató sospechas de espionaje a favor de China

Viral

¿Es él? Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', publicó una foto sin máscaras

OMS

Ensayo clínico incorporará vacunas contra el ébola: esto explicó la OMS