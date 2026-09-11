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¡Uno menos en la pelea! Cúcuta no pudo con Junior y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay

El equipo 'Motilón' cayó en la fecha 18 ante Junior y llega a la última jornada del 'todos contra todos' casi sin opciones de meterse a cuadrangulares.

Junior Cúcuta Liga BetPlay
FOTO: Cúcuta Deportivo

Ángel Ballén

noviembre 09 de 2026
08:57 p. m.
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Cúcuta Deportivo cerraba la fecha 18 de la Liga BetPlay visitando a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez con la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales tras salvarse del descenso, pero las posibilidades se esfumaron.

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El equipo cayó 2-0 en condición de visitante y ahora llega a la última fecha prácticamente eliminado. Si bien todavía existe una posibilidad remota, la clasificación depende de un milagro que combina varios resultados y también un escenario irreal para descontar en la diferencia de goles.

¿Cúcuta Deportivo ya está eliminado?

Matemáticamente, no. Sin embargo, depende de muchas cosas en la última jornada que hacen válido el hecho de dar por eliminado a este equipo. Además, de ganar en la última jornada ante Jaguares de Córdoba, también necesita que sea por una importante goleada.

Cúcuta puede llegar a 27 puntos, los mismos que tienen Millonarios y Once Caldas. Sin embargo, tiene -7 en la diferencia de gol, mientras que los de Bogotá tienen +9 y los de Manizales +4, por lo que tienen que descontar en este ítem.

Millonarios queda fuera de la ecuación. Cúcuta tiene que golear a Jaguares por más de 6 goles y Once Caldas perder frente a Nacional por la misma diferencia. Además, Tolima tiene que perder y Águilas tendría que sumar como máximo 1 punto. En resumen: están prácticamente eliminados.

¿Quiénes quedan peleando por clasificación?

Los clasificados hasta la fecha son:

  • Nacional.
  • América.
  • Cali.
  • Bucaramanga.
  • Santa Fe.

Los que todavía tienen opciones (con 3 cupos disponibles):

  • Medellín.
  • Millonarios.
  • Once Caldas.
  • Tolima.
  • Águilas.
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