Resultado del Super Astro Luna hoy, 9 de noviembre de 2026: número y signo ganador

El inicio de una nueva semana también representa una oportunidad para que los participantes del Super Astro Luna revisen sus apuestas y estén atentos a otra combinación ganadora. Este lunes 9 de noviembre de 2026, el juego realizará una nueva extracción nocturna en Colombia.

La jornada llega después de un fin de semana en el que se desarrollaron sorteos con horarios especiales, tanto el sábado como el domingo.

Ahora, con el regreso de la programación habitual, los jugadores podrán conocer cuatro cifras y un signo zodiacal que determinarán las apuestas ganadoras de este lunes.

Además de consultar el resultado, es importante conocer las diferencias entre las categorías de acierto y revisar que la fecha del comprobante corresponda exactamente con la extracción.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de noviembre de 2026

Como cada lunes entre semana, el sorteo del Super Astro Luna se llevó a cabo a las 10:50 de la noche.

Las balotas se movieron al tiempo y, finalmente, la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Como referencia, el domingo 8 de noviembre la combinación ganadora fue el número 7234, acompañado del signo Tauro, correspondiente al sorteo 8298.

Según el reporte oficial, esa jornada dejó 5.122 apuestas ganadoras en las diferentes categorías, con premios que sumaron 989.119.900 pesos.

De ese total, 35 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que las demás correspondieron a las categorías de tres y dos últimas cifras.

Estos datos permiten conocer el balance de la jornada anterior, pero no sirven para anticipar el resultado de este lunes.

¿Qué deben revisar los participantes antes de reclamar un premio del Super Astro Luna?

Después de conocer una combinación ganadora, uno de los primeros pasos consiste en comprobar que el tiquete corresponda a la fecha y modalidad correctas.

Esto es importante porque el Super Astro Sol y el Super Astro Luna realizan extracciones diferentes, aunque ambos juegos utilizan cuatro cifras y un signo zodiacal.

También debe verificarse el orden de los números. Una apuesta con las mismas cifras organizadas de manera diferente no necesariamente cumple las condiciones para recibir un premio.

El signo zodiacal es otro elemento fundamental, ya que debe coincidir con el seleccionado durante la extracción para acceder a las categorías correspondientes.

El Super Astro Luna contempla premios por acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre bajo las condiciones establecidas por el operador.

El valor que puede recibir cada participante depende tanto de la categoría alcanzada como del monto apostado.

En caso de identificar una posible coincidencia, es recomendable conservar el comprobante original y consultar los requisitos de cobro a través de los canales oficiales.

También se debe tener presente que algunos premios pueden estar sujetos a descuentos legales, según su valor y las disposiciones tributarias vigentes.

Para evitar confusiones, los jugadores pueden consultar el historial de resultados y verificar que la información publicada corresponda al sorteo del lunes 9 de noviembre.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.