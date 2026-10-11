Se cumplen 15 días del secuestro de Alejandra Castaño en Guacarí: su familia sigue sin conocer su paradero

Este 10 de noviembre se cumplen 15 días desde que Alejandra Castaño, una joven de 19 años, fue secuestrada en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. La joven fue sacada a la fuerza por hombres armados que ingresaron a una panadería cuando ella se encontraba con sus familiares.

Se cumplen 15 días del secuestro de Alejandra Castaño

Desde entonces, sus seres queridos han enfrentado días de incertidumbre y tristeza, debido a que no tienen información sobre su paradero. “No saber nada de ella es lo más difícil de todo”, aseguró Marilyn Castaño, prima de Alejandra.

La comunidad de Guacarí no ha permanecido indiferente ante esta situación. Decenas de personas han salido a las calles en múltiples marchas para mantener vivo el recuerdo de Alejandra y exigir su liberación. Los manifestantes también han llenado las esquinas del municipio con afiches en los que piden su regreso.

Según el testimonio de su prima, la joven es “una de las personas más risueñas y alegres que tenemos. Nadie debería pasar por este horror que estamos viviendo”.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Alejandra Castaño. Entretanto, sus familiares mantienen la esperanza de volver a encontrarse con ella y le enviaron un mensaje para pedirle que resista.

“Alejandra, por favor, resiste, que seguimos pensando en ti, seguimos orando por ti, seguimos marchando por ti”, añadió Marilyn.

Así fue el secuestro

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que ocurrió el secuestro. El pasado 27 de octubre, alrededor de las 5:00 de la mañana, Alejandra se encontraba abriendo el establecimiento junto a otras dos personas, cuando tres sujetos armados descendieron de una camioneta. Los hombres vestían de negro, llevaban capuchas y guantes azules.

Uno de ellos ingresó al lugar y llegó hasta donde estaba la joven. Allí la intimidó con un arma de fuego y, bajo amenazas, la sacó del establecimiento para posteriormente subirla a una camioneta que los esperaba estacionada afuera del local.

Mientras tanto, los otros dos hombres retuvieron a una de las personas que se encontraba en el establecimiento para impedir que interfiriera en el secuestro. Segundos después, los sujetos abandonaron el lugar junto a la joven.