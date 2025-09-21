Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: hora y dónde ver el Mundial de Ciclismo en Colombia

El Mundial de ciclismo 2025 arranca este domingo 21 de septiembre en Ruanda, primera sede africana en la historia del certamen.

La cita comienza este domingo con la prueba de contrarreloj individual, donde todas las miradas estarán puestas en el esperado duelo entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, quienes llegan como máximas figuras del pelotón.

En Colombia, los aficionados podrán seguir la competencia desde muy temprano, pues la transmisión está programada para las 6:45 a.m. a través de Directv Sports y la plataforma DGO.

Un Mundial histórico en Ruanda

El evento en Kigali, conocida como la “ciudad de las mil colinas”, representa un hito para el ciclismo mundial. Los organizadores se han preparado desde 2021 para recibir a las principales estrellas, ofreciendo carreteras impecables y un ambiente único.

“Esto cambia la perspectiva, es otro mundo”, afirmó la francesa Juliette Labous al describir la atmósfera del lugar, donde corredores europeos se sorprendieron al rodar entre palmeras, guayabos y habitantes que utilizan bicicletas para transportar cargas de bananas o agua.

El trazado de la contrarreloj masculina consta de 40 kilómetros con 680 metros de desnivel, condiciones que pueden ser decisivas en un terreno exigente y húmedo por la altitud de Kigali, situada a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Pogacar vs. Evenepoel: el gran duelo esperado

Evenepoel, vigente doble campeón del mundo en la especialidad, llega tras una intensa preparación en España, mientras que Pogacar busca su primer maillot arcoíris en la crono. “El recorrido me conviene, pero para batir a un especialista absoluto como Remco será necesario estar en mi mejor forma”, señaló el esloveno.

El colombiano Wálter Vargas también estará en la línea de salida, al igual que representantes de México y España, con el objetivo de dejar en alto a la región. Todo apunta a una jornada vibrante en la que Pogacar y Evenepoel definirán quién se lleva el primer gran título de estos Mundiales en Ruanda.