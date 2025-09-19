CANAL RCN
Deportes

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo

El ciclista colombiano podría protagonizar una importante noticia en el mercado del ciclismo internacional.

Egan Bernal
FOTO: Egan Bernal - Instagram

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
09:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noticia que llega desde Italia sacude el mercado ciclístico: Egan Bernal podría cambiar de equipo en 2026 y unirse al poderoso Visma Lease a Bike, donde correría al lado del danés Jonas Vingegaard, el más reciente ganador de La Vuelta a España.

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta
RELACIONADO

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta

Aunque el colombiano tiene contrato vigente con el Ineos Grenadiers hasta diciembre de 2026, versiones de prensa europea aseguran que ya habría un acuerdo para reforzar al conjunto neerlandés en la próxima temporada.

El corredor de Zipaquirá, que acaba de terminar la Vuelta a España en el puesto 21 de la clasificación general y con una victoria de etapa, sigue demostrando que está en un gran nivel tras el grave accidente que sufrió en 2022.

El rol de Egan Bernal en el Visma

Según el periodista italiano de RAI Beppe Conti, Bernal llegaría al Visma Lease a Bike como gregario de lujo de Vingegaard. El objetivo principal sería conquistar el Giro de Italia 2026, título que todavía falta en el palmarés del danés. En ese escenario, Bernal se mediría directamente contra Tadej Pogačar.

De confirmarse, la llegada de Bernal representaría un movimiento estratégico para el Visma, que busca consolidar un bloque sólido con figuras como Simon Yates, Wout van Aert, Sepp Kuss y Mateo Jorgenson. La experiencia del colombiano, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, sería un respaldo clave para enfrentar las próximas grandes vueltas.

Futuro incierto para el colombiano en el Ineos

A pesar de su contrato vigente, los rumores de una salida del colombiano del Ineos no son nuevos. El equipo británico lo fichó en 2018 y lo respaldó en los momentos más difíciles tras su accidente, pero la posibilidad de un nuevo ciclo con el Visma genera cada vez más expectativa. Medios como AS de España han señalado que Vingegaard habría solicitado expresamente el fichaje del colombiano a la dirigencia neerlandesa.

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"
RELACIONADO

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Por ahora, se trata de un rumor del mercado de fichajes, pero el movimiento no sería descabellado considerando la cercanía del final de contrato y la intención del ciclista de 28 años de volver a lo más alto. Su nombre sigue generando titulares en Europa, y su futuro inmediato se perfila como uno de los temas más comentados en el ciclismo internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dávinson Sánchez

Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

Once Caldas

El 'Arriero' Herrera, DT de Once Caldas, confesó que quiere dirigir a otro equipo de la Liga BetPlay

James Rodríguez

Preocupación en México: el Club León tomó inesperada y tajante decisión con James Rodríguez

Otras Noticias

Finanzas personales

Esto sucede con las deudas de una persona que se declara en insolvencia en Colombia

Conozca lo que pasa con las obligaciones financieras de una persona que se declaró en insolvencia.

Reforma pensional

Procuraduría radica concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

El procurador general, Gregorio Eljach, radicó concepto ante la Corte Constitucional con respecto a la reforma pensional.

Redes sociales

Aida Victoria Merlano habló de infidelidad en medio de rumores de ruptura con su esposo

Artistas

Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

Salud mental

El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres