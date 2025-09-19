Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo

La noticia que llega desde Italia sacude el mercado ciclístico: Egan Bernal podría cambiar de equipo en 2026 y unirse al poderoso Visma Lease a Bike, donde correría al lado del danés Jonas Vingegaard, el más reciente ganador de La Vuelta a España.

RELACIONADO La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta

Aunque el colombiano tiene contrato vigente con el Ineos Grenadiers hasta diciembre de 2026, versiones de prensa europea aseguran que ya habría un acuerdo para reforzar al conjunto neerlandés en la próxima temporada.

El corredor de Zipaquirá, que acaba de terminar la Vuelta a España en el puesto 21 de la clasificación general y con una victoria de etapa, sigue demostrando que está en un gran nivel tras el grave accidente que sufrió en 2022.

El rol de Egan Bernal en el Visma

Según el periodista italiano de RAI Beppe Conti, Bernal llegaría al Visma Lease a Bike como gregario de lujo de Vingegaard. El objetivo principal sería conquistar el Giro de Italia 2026, título que todavía falta en el palmarés del danés. En ese escenario, Bernal se mediría directamente contra Tadej Pogačar.

De confirmarse, la llegada de Bernal representaría un movimiento estratégico para el Visma, que busca consolidar un bloque sólido con figuras como Simon Yates, Wout van Aert, Sepp Kuss y Mateo Jorgenson. La experiencia del colombiano, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, sería un respaldo clave para enfrentar las próximas grandes vueltas.

Futuro incierto para el colombiano en el Ineos

A pesar de su contrato vigente, los rumores de una salida del colombiano del Ineos no son nuevos. El equipo británico lo fichó en 2018 y lo respaldó en los momentos más difíciles tras su accidente, pero la posibilidad de un nuevo ciclo con el Visma genera cada vez más expectativa. Medios como AS de España han señalado que Vingegaard habría solicitado expresamente el fichaje del colombiano a la dirigencia neerlandesa.

Por ahora, se trata de un rumor del mercado de fichajes, pero el movimiento no sería descabellado considerando la cercanía del final de contrato y la intención del ciclista de 28 años de volver a lo más alto. Su nombre sigue generando titulares en Europa, y su futuro inmediato se perfila como uno de los temas más comentados en el ciclismo internacional.