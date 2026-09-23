Selección Colombia Femenina sub 20 jugará por el tercer puesto del Mundial: rival, fecha y hora

La ilusión de toda una nación se detuvo este miércoles en el gramado del Estadio Municipal ŁKS de Łódź. La Selección Colombia Femenina Sub-20 vio truncado su sueño de levantar el anhelado título orbital tras caer derrotada por 3-0 a manos de una sólida y contundente Corea del Norte en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional plantó cara en el arranque del compromiso, intentando replicar la intensidad y el orden táctico que las llevaron a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta tras dejar en el camino a rivales de peso como Polonia y Nigeria.

Sin embargo, la vigente y temible campeona asiática impuso condiciones desde muy temprano. El bloque defensivo tricolor, que había sido una muralla a lo largo del certamen, sufrió las desatenciones ante el vertiginoso despliegue físico y las transiciones rápidas de las norcoreanas.

Goles de Corea del Norte 3-0 Colombia

El marcador se abrió durante la primera mitad con anotaciones que desestabilizaron el planteamiento táctico colombiano. Lejos de bajar los brazos, la Tricolor intentó reaccionar en el complemento adelantando líneas e buscando las conexiones ofensivas con sus extremos, pero la falta de precisión en los metros finales pesó en contra.

Ya en la recta final del encuentro, un nuevo golpe sepultó las esperanzas de remontada, sentenciando un 3-0 definitivo que reflejó la jerarquía y el impecable momento del combinado asiático en la categoría.

Selección Colombia Femenina sub 20 jugará por el tercer puesto del Mundial

A pesar del duro golpe emocional que significa la eliminación de la lucha por el campeonato, el camino de la selección cafetera en tierras polacas aún no termina. El chip debe cambiar de inmediato, pues el combinado nacional tiene una cita histórica con el honor y el prestigio en el partido por el tercer puesto.

El rival en esta apasionante definición por la medalla de bronce será la Selección de Italia, escuadra que también se quedó a las puertas de la gran final tras caer por 2-0 frente a España en la otra llave de semifinales.

El duelo por el podio mundialista se disputará este sábado 26 de septiembre en el mismo escenario de Łódź.