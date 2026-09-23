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¡Fin del sueño para Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial! Volvió a perder con Corea del Norte

La 'tricolor' no pudo dejar en el camino a las vigentes campeonas.

Nicolás Forero

septiembre 23 de 2026
01:22 p. m.
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La Selección Colombia Femenina Sub-20 volvió a cruzarse con Corea del Norte en el Mundial 2026, pero no pudo tomar revancha después de lo sucedido en la fase de grupos.

Las dirigidas por Carlos Paniagua perdieron 3-0 y, por lo tanto, no pudieron acceder a la anhelada final del certamen mundialista.

🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia 0 vs. Corea del Norte 3, por el Mundial Femenino Sub-20: vea AQUÍ el partido EN DIRECTO
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Sin embargo, aún les resta un partido debido a que el sábado 26 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), tendrán que enfrentar a Italia por el tercer y cuarto puesto.

Así fue la derrota de Colombia Femenina Sub-20 vs. Corea del Norte, en la semifinal del Mundial

La 'tricolor' trató de controlar las fortalezas de las vigentes campeonas, pero el marcador se abrió al minuto 27 luego de un balón que no pudo contener la arquera Luisa Agudelo y aprovechó Pak Ok-I.

Siete minutos más tarde, Corea del Norte desbordó por la banda izquierda, lanzó un centro al área y Choe Rim-Jong cabeceó para decretar el 2-0 parcial.

Además, en el inicio del segundo tiempo, exactamente en el minuto 47, Corea del Norte envió un nuevo centro al área y So Ryu-Gyong venció a Luisa Agudelo con otro remate de cabeza.

Así ha sido el camino de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial 2026

A lo largo del Mundial, Colombia ha obtenido tres victorias, dos derrotas y un empate.

Sus resultados han sido los siguientes:

  • Victoria 3-1 vs. Costa Rica.
  • Empate 0-0 vs. Portugal.
  • Derrota 0-3 vs. Corea del Norte.
  • Victoria 1-0 vs. Polonia.
  • Victoria 1-0 vs. Nigeria.
  • Derrota 0-3 vs. Corea del Norte.
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