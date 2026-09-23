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Alcalde insiste: con la reforma tributaria se reduce el impuesto del ICA a ocho de cada diez comercios

En diálogo con Noticias RCN, el mandatario explicó los tres pilares de la reforma tributaria que se define el 23 de septeimbre en el Concejo.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 23 de 2026
01:01 p. m.
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El miércoles 23 de septimbre es un día decisivo para la reforma tributaria presentada por la administración Galán, en el Concejo de Bogotá. Bajo el nombre de ‘Acuerdo por una Ciudad Inteligente’, la Alcaldía espera recaudar 1,2 billones por año, a partir de 2027.

Para ser aprobada, la reforma necesita reunir al menos 23 votos a favor, de los 45 que están en juego en el Concejo y, hasta último minuto, el alcalde ha decidido defenderla.

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Los tres pilares de la tributaria de Galán:

Siendo un día clave para las finanzas de la ciudad, el alcalde mayor explicó en diálogo con Noticias RCN que su tributaria tiene tres pilares u objetivos fundamentales:

El primero es “modernizar a Bogotá en términos de alumbrado público, que la ciudad tenga una red inteligente, un alumbrado público eficiente, con cámaras, telegestión y eso incluye, no solo mejorar la iluminación, también soterrar cables. En muchos barrios y, con toda razón, la gente está desesperada con los cables”.

El segundo componente es “atraer inversión”, en un momento en el que, según el mandatario, “todas las ciudades del mundo y Latinoamérica, particularmente, están compitiendo, buscando cómo atraer inversión en diferentes proyectos, generar empleo y mejorar la actividad económica”. Bogotá, según dijo, “quiere hacerlo y tenemos un capítulo en esta reforma que atrae inversión dando incentivos tributarios”.

Y el tercer paquete es de “simplificación tributaria, para mejorar el sistema en términos de información, que sea más claro, que las tarifas sean más acotadas en el ICA, e implica, también, el aumento en sectores específicos, como el de actividades financieras, comercialización de vehículos, alcohol y tabaco, pero reduce el ICA a nueve de cada diez industrias y a ocho de cada diez comercios en Bogotá”.

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Alcalde insiste: buena parte de las industrias van a notar una reducción en la tarifa del ICA

En respuesta a los gremios que han expresado dudas sobre las modificaciones anunciadas al impuesto del ICA, el mandatario indicó que, de aprobarse la reforma, “se simplifica todo el sistema, se reducen las tarifas y se redondean”.

E indicó que a hoteles y restaurantes se les va a reducir la tarifa del ICA en un 13%; a los bares, en un 20,3%; a los fondos de empleados, en un 28%; a las cooperativas financieras y actividades profesionales, en un 7%, y a las actividades de publicación de libros, en un 50%.

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