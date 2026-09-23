DIAN lanza salvavidas a morosos en el país: tendrán importante descuento por esta sanción

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha confirmado una importante noticia para los contribuyentes de todo el territorio nacional que enfrentan retrasos con sus obligaciones tributarias.

Gracias a las disposiciones normativas recientes, específicamente en el marco de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para hacer frente a coyunturas de emergencia —como el Decreto 1419—, se estableció un alivio financiero sin precedentes que permite a los morosos ponerse al día cancelando únicamente el 15% del valor total de sus sanciones.

¿A quiénes aplica este beneficio y cuáles son los requisitos?

La medida cobija a todas aquellas personas naturales y jurídicas que poseían deudas con la administración tributaria que se encontraban en estado de mora con corte al 10 de agosto de 2026.

Es importante destacar que, aunque el paquete de normativas surgió inicialmente para atender emergencias puntuales en regiones golpeadas por desastres naturales (como sismos recientes), el alcance de estos beneficios en materia tributaria cobija a los contribuyentes de todo el país, dinamizando la cartera morosa a nivel nacional.

Para acceder a este esquema de rebaja, el contribuyente debe cumplir con el pago total del capital del impuesto adeudado, así como de los intereses correspondientes liquidados bajo las tasas preferenciales fijadas por la normatividad (las cuales, en algunos escenarios clave, se calculan a una tasa anual del 4,5%).

Para ilustrar el impacto de la medida, supóngase un caso en el que un ciudadano adeuda un impuesto por valor de $10 millones, acompañado de intereses moratorios y una sanción asociada de $2 millones.

Con la implementación de este decreto, el deudor deberá sufragar los $10 millones netos del tributo junto con sus respectivos intereses, pero en lo que respecta a la multa, solo pagará $300.000 (el equivalente exacto al 15%), logrando un perdón efectivo del 85% sobre el saldo restante de la sanción, que equivalía a $1,7 millones.

Alivios para declaraciones inexactas y extemporáneas

Adicionalmente, la DIAN aclaró que esta clase de beneficios no solo abarca a los deudores por mora simple, sino que se extiende a aquellos contribuyentes que arrastran procesos de fiscalización, discusiones en vía administrativa o pleitos judiciales pendientes.

Del mismo modo, quienes no presentaron oportunamente sus declaraciones tributarias o cometieron errores de inexactitud podrán acogerse a reducciones sustanciales, cancelando únicamente el 15% de las sanciones por extemporaneidad o corrección, siempre y cuando se ajusten estrictamente a los plazos y condiciones fijados por la entidad.