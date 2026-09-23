¿James Rodríguez pudo llegar al Deportes Tolima? Revelan detalles de la negociación

James Rodríguez está viviendo su primera experiencia en la primera división del fútbol colombiano luego de llegar a Atlético Nacional en el pasado mercado de fichajes. El volante volvió al fútbol colombiano tras debutar con la camiseta de Envigado en 2006.

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A lo largo de su carrera, se habló mucho sobre su eventual llegada a Colombia y uno de los equipos que más se mencionó fue Deportes Tolima, club del que James es hincha confeso. En repetidas ocasiones, posó con la camiseta de este club, pese a no tener un vínculo profesional.

Al final, sorprendió vistiendo primero la camiseta de Nacional, pero se reveló que el '10' estuvo en diálogos con Tolima para un eventual fichaje. Así lo confirmó el técnico Lucas González, quien hasta hace algunos meses dirigía al equipo 'Pijao'.

¿Qué dijo Lucas González sobre James Rodríguez?

En diálogo con 'Clásico Paisa', el técnico de Atlético Nacional comentó que mientras estuvo dirigiendo al Tolima ya se habían presentado charlas con James Rodríguez para volver al FPC, pero al final terminaron encontrándose en el equipo antioqueño.

Soñé con tenerlo conmigo en el Tolima para la campaña que hacíamos en la Copa Libertadores, pensando en que faltaban 6 meses para el Mundial. Pensábamos que él pudiese estar en un buen lugar y que llegara en buenas condiciones.

Tras la Copa del Mundo y luego de que James Rodríguez se quedara sin club, le comentó al presidente de Nacional la posibilidad de intentar ir por él. "¿Qué tal si intentamos traerlo aquí a Nacional? Luego el presidente me pregunta y le dije que sí si ninguna duda".