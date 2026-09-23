Piden blindar las pruebas contra Nicolás Maduro obtenidas de celulares y otros dispositivos

NTN24 conoció que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le presentó al juez Alvin Hellerstein una solicitud para aprobar una orden de protección sobre la evidencia digital del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El documento de seis páginas revela que el Departamento de Justicia tiene bajo su poder información vital extraída de los celulares y demás dispositivos de ambos (como computadores). Esto, bajo los parámetros de órdenes judiciales.

Los tipos de restricción que tendría el material

Para el ente acusador, esta data debería tener restricciones en cuanto a quiénes podrían acceder a su contenido y bajo ciertas condiciones sería revisado. De lo contrario, los testigos podrían quedar expuestos a intimidación, obstrucción, poner en riesgo a su familia y comprometer el desarrollo de las pesquisas.

En ese orden de ideas, la propuesta pone sobre la mesa dos niveles de restricción: el primero sería llamado ‘posesión exclusiva del abogado’, dándole acceso a Maduro y Flores cuando estén sus defensas presentes y sin conservar copias.

El segundo nivel, ‘exclusivamente para la vista del abogado’ sería más estricto, dado que solo permitiría que el material sea visto únicamente por los abogados y no por los acusados en ninguna circunstancia.

La Fiscalía, además, sostuvo que el contenido cuenta con información vital de los acusados, testigos, bienes y pistas.

¿Cuándo será el juicio?

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026, cuando en horas de la madrugada los militares de Estados Unidos ingresaron a Venezuela para extraerlos. Actualmente, se encuentran privados de la libertad en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Las autoridades de Estados Unidos los señalan por varios crímenes relacionados con narcotráfico y sus posibles nexos con el llamado cartel de los Soles. Hasta el momento, han atendido tres audiencias preparatorias y el juicio iniciará oficialmente a mediados de 2027.

Paralelamente, en Estados Unidos se adelanta el proceso contra Alex Saab, exministro y señalado como el supuesto testaferro de Maduro. Tras declararse culpable, se cree que podría ser el testigo estrella.