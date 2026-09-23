¿Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo? Esto respondió tras convocatoria con Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a ser consultado sobre su futuro con la selección de Portugal, pero el delantero evitó establecer una fecha para su retiro internacional. A sus 41 años, el capitán portugués aseguró que prefiere concentrarse en el presente y en los objetivos que todavía tiene por delante con su país.

La declaración se produjo este miércoles, en la previa del partido entre Portugal y Gales por el comienzo de la Liga de Naciones de la UEFA. Ronaldo llega al encuentro con 979 goles en su carrera y con la posibilidad de acercarse a una cifra que se ha convertido en uno de sus principales objetivos: los 1.000 tantos.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su retiro de la selección de Portugal?

Ronaldo explicó que ya no tiene interés en hacer estimaciones sobre cuándo dejará la selección portuguesa. "No tengo una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante", afirmó.

El portugués reconoció que después de la eliminación de Portugal en el Mundial se planteó su futuro internacional. Sin embargo, las conversaciones con la Federación Portuguesa de Fútbol y con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, lo llevaron a continuar. "Cuentan conmigo. Sigo creyendo que puedo ayudar a la selección", señaló.

El delantero también estableció las condiciones que, según sus propias palabras, podrían llevarlo a abandonar Portugal. Dijo que cuando sienta que ya no aporta en el campo, no marca goles, genera un mal ambiente o no cuenta con el respaldo del equipo, será el primero en marcharse. Por ahora, considera que todavía puede ayudar a la selección a ganar partidos.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000?

Cristiano Ronaldo suma 979 goles entre clubes y selección, de acuerdo con los datos incluidos en su intervención. De esa cifra, 833 fueron marcados con clubes y 146 con Portugal, por lo que se encuentra a 21 tantos de alcanzar los 1.000.

El atacante aseguró que quiere conseguir esa marca, aunque descartó que se haya convertido en una obsesión. Además, expresó su deseo de que el gol número 1.000 llegue con la camiseta de Portugal. "Sería la cereza sobre el pastel", afirmó, al describirlo como una forma de coronar su trayectoria internacional.

Ronaldo también señaló que alcanzar los cuatro dígitos no significaría necesariamente el final de su carrera. "No sería el final, pero sería una bonita historia", explicó. Su planteamiento, por ahora, es disfrutar cada día y concentrarse en lo que pueda aportar dentro del campo.