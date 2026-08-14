GOLAZO en la Copa Sudamericana: le está dando la vuelta a todo el continente

El jueves 13 de agosto de 2026, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en Cusco, Cienciano recibió a Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La escuadra peruana, que había goleado 4-0 a Lanús, volvió a hacerse fuerte de local y resolvió el partido en tan solo 35 minutos.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo se impusieron 6-1 ante el club brasileño y anotaron los primeros cuatro goles en el primer tiempo por intermedio de Matías Succar (18' y 30') Neri Bandiera (20') y Marcos Martinich (35').

En el inicio del segundo tiempo, exactamente al minuto 49, Matheus Martins descontó para Botafogo, pero Cienciano estiró la ventaja con otras anotaciones de Bandiera (62') y Succar (78').

Pero más allá del resultado, del que se está hablando en todo el continente, el cuarto gol de los 'rojos' ha sido catalogado como uno de los mejores que se ha anotado en la actual edición de la Copa Sudamericana y continúa siendo elogiado.

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Este fue el golazo que le anotó Cienciano a Botafogo en la Copa Sudamericana y ha impresionado a todo el continente

En el minuto 35, cuando el partido ya iba 3-0, Cienciano cobró en corto un tiro de esquina desde el costado derecho y el balón retrocedió hasta que llegó a los pies de Marcos Martinich, que se encontraba a aproximadamente treinta metros del arco rival.

Sin embargo, a pesar de la distancia, el argentino se perfiló, impactó el balón con su pie izquierdo y lo colgó en el ángulo de la mano derecha del arco defendido por Warleson.

La impresionante anotación se puede ver en el siguiente video:

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo, por Copa Sudamericana?

El próximo jueves 20 de agosto, a las 7:30 de la noche, Botafogo volverá a encontrarse con Cienciano, su verdugo en Perú.

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El partido se disputará en el estadio Nilson Santos, ubicado en Río de Janeiro, para terminar de definir al clasificado a los cuartos de final.