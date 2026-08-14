¿Qué están necesitando en Ansermanuevo, Valle del Cauca? Hay 400 viviendas destruidas

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó un panorama crítico en Ansermanuevo, Valle del Cauca, especialmente en las zonas rurales del municipio, donde numerosas viviendas resultaron afectadas.

El alcalde Lubin Ramírez explicó que, con cerca del 60% del territorio ya censado, las autoridades calculan preliminarmente alrededor de 1.000 viviendas afectadas, de las cuales unas 400 estarían en pérdida total.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, el mandatario destacó que, hasta el momento, el municipio no registra personas fallecidas, desaparecidas ni heridos de gravedad como consecuencia del sismo.

Gracias a Dios no hay heridos ni víctimas para lamentar, pero uno dice a la comunidad: estamos vivos, estamos luchando. No más fueron pérdidas estructurales, pero eso también cuesta mucho.

¿Qué necesitan con urgencia las familias afectadas en Ansermanuevo?

Con la emergencia inmediata todavía en atención, el municipio comienza a entrar en una nueva etapa: la recuperación de las viviendas.

Por eso, el alcalde hizo un llamado para conseguir materiales que permitan reparar las estructuras y devolverles un techo a quienes lo perdieron.

Entre las principales necesidades se encuentran láminas de zinc, cemento, hierro y colchonetas, elementos que serán fundamentales para avanzar en la reconstrucción.

Lo que más estamos necesitando a gritos es láminas de zinc, cemento, hierro, colchonetas, porque ya de ahora en adelante seguimos mirando cómo solucionar el problema de vivienda de estas familias que quedaron sin nada.

El mandatario explicó que algunas familias permanecen actualmente en un centro recreacional habilitado como albergue temporal, mientras reciben alimentación y atención.

Además, se han organizado ollas comunitarias y jornadas para llevar alimentos preparados directamente a diferentes barrios.

Ciudades principales han llevado ayuda a Ansermanuevo tras el terremoto

Aunque las necesidades siguen siendo enormes, Ansermanuevo también ha recibido muestras de solidaridad provenientes de diferentes lugares del país.

De acuerdo con el alcalde, personas de Medellín, Cali, Candelaria y otros municipios han llegado con alimentos, medicamentos, elementos de ferretería y diferentes donaciones.

Incluso, algunas personas han preferido mantener su identidad en reserva y simplemente entregar sus ayudas a las familias damnificadas.

Para la administración municipal, este respaldo ha sido fundamental durante los primeros días de la emergencia.

¿Qué apoyo ha recibido Ansermanuevo de las autoridades?

La gobernación del Valle del Cauca también llegó hasta el municipio para conocer de primera mano las afectaciones y entregar ayudas.

El alcalde señaló que la gobernadora Dilian Francisca Toro visitó la población el miércoles y asumió compromisos para acompañar el proceso de recuperación de las viviendas.

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Sin embargo, el mandatario insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional mantenga la mirada puesta sobre Ansermanuevo, un municipio de aproximadamente 18.000 habitantes ubicado en el norte del Valle del Cauca.