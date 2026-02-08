Atlético Nacional se estrenó en la Liga Betplay con goleada ante Jaguares: vea los goles

En una exhibición de contundencia y jerarquía ofensiva, Atlético Nacional inició su andar en la Liga BetPlay Dimayor con un contundente triunfo 3-0 frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Municipal Jaraguay.

El cuadro 'Verdolaga' liquidó el encuentro en la primera mitad de hora gracias a una ráfaga goleadora instrumentada por sus figuras de ataque.

Reviva los goles de Atlético Nacional ante Jaguares: 3-0

Desde el pitazo inicial, el conjunto antioqueño salió a imponer condiciones en territorio cordobés. Con una presión alta coordinada por Jorman Campuzano y Mateus Uribe en el mediocampo, Nacional asfixió la salida de Jaguares y rápidamente encontró premio a su insistencia.

Minuto 7' | 0-1: En la primera aproximación de peligro, Marlos Moreno capitalizó una jugada colectiva rápida en el área rival y sacó un remate certero para vencer al guardameta Franklin Mosquera, abriendo el marcador de forma temprana.

Minuto 19' | 0-2: Sin darle margen de reincorporación al local, Andrés de Jesús Sarmiento amplió la ventaja con una elegante definición rasante tras ganar la espalda de la zaga cordobesa.

Minuto 32' | 0-3: El delantero Alfredo Morelos, jugando en su tierra natal, puso la rúbrica al monólogo antioqueño definiendo con categoría frente al arco para sellar el tercer tanto antes de llegar al descanso.

Durante el desarrollo del segundo tiempo, Atlético Nacional administró la ventaja con posesión de balón y un bloque defensivo ordenado liderado por William Tesillo. A pesar de sufrir la expulsión del lateral Andrés Román al minuto 66 tras revisión del VAR, el planteamiento conservó su solidez y evitó que el elenco de Montería descontara en el marcador.

Con esta victoria holgada fuera de casa, Atlético Nacional suma sus primeros tres puntos del campeonato, demostrando credenciales de candidato y exhibiendo una propuesta sólida bajo el liderazgo de su columna vertebral.