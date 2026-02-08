Video: Hinchas de Nacional protagonizaron violenta pelea en pleno partido ante Jaguares

Momentos de angustia y sosobra se vivieron este domingo en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería cuando hinchas de Atlético Nacional, equipo que oficiaba como visitante ante Jaguares, se enfrentaron entre sí en las tribunas.

Cerca del término de la primera parte, cuando el duelo iba 3-0 a favor de los verdolagas, las autoridades alertaron al juez de la contienda para detener al partido.

Las miradas se dirigieron a la tribuna occidental, donde se encontraban cientos de hinchas del verdolaga. En la transmisión del encuentro informaron que el enfrentamiento se daba entre los fanáticos de este mismo equipo.

Tras varios minutos detenido el partido, varios videos en redes sociales mostraron los momentos de angustia que se vivieron por cuenta de estos mal llamados "hinchas".