Nueva denuncia contra el conductor del carro azul que maniobró sobre puente peatonal en Bogotá

Una nueva denuncia se ha sumado al polémico historial del conductor del vehículo azul que, en días pasados, intentó subir su automóvil a un puente peatonal en Bogotá.

Ahora, un ciudadano denunció que el sujeto habría prestado un servicio, por medio de una aplicación de transporte, bajo los efectos de presuntas sustancias psicoactivas.

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Nueva denuncia contra el conductor del vehículo azul

Una delicada denuncia en contra del polémico conductor, que intentó subir su vehículo a un puente peatonal en la capital, ha encendido las alarmas entre las autoridades. Un ciudadano narró los momentos de angustia que vivió tras abordar este vehículo por medio de una plataforma digital.

Los hechos se habrían presentado el pasado 25 julio en donde el ciudadano aseguró haber tomado el vehículo por medio de una app. Sin embargo, al ingresar al mismo, el hombre manifestó haberse percatado, en compañía de su pareja sentimental, de un fuerte olor a marihuana.

“Empezó el recorrido hacia mi locación de destino. Sin embargo, tanto mi pareja sentimental como yo notamos un fuerte olor a marihuana dentro del carro. Incluso notamos que el olor emanaba de la persona que iba como conductor que se identificaba como Gustavo”, aseguró el ciudadano.

Este no habría sido el único riesgo reportado por el hombre ya que también dio a conocer que el conductor realizó peligrosas maniobras al saltarse varios semáforos en rojo y desafío las normas de tránsito durante todo el recorrido.

“Se notificó que había retenes de la Policía. El señor se daba cuenta de los retenes y los evadía en exceso. Tenía un alto exceso de velocidad al conducir y junto a mi pareja sentimental tomamos la decisión de desaguar las puertas para, en un posible caso de que el carro se detuviera, salir del vehículo debido a que era muy poco seguro”, aseguró el sujeto.

No obstante, no logró descender del carro ya que, según el testimonio, el conductor se saltó todos los altos en el camino.

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¿Cuáles serán las acciones contra el conductor?

Desde el Concejo de Bogotá se advirtió que la gravedad de los señalamientos podría ir más allá de sanciones administrativas al dar paso a eventuales investigaciones penales.

“Ya no son solamente acciones temerarias, multas acumuladas, burla a la autoridad, sino que ahora un ciudadano también lo acusa de, aparentemente, estar conduciendo bajo efectos de sustancias en la plataforma DiDi. Quiénes son este tipo de personas que tenemos en esta sociedad, que incentivos estamos teniendo para que estos malos comportamientos se vuelvan la norma”, aseguró Juan David Quintero, concejal de Bogotá.