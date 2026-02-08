Nequi anuncia en qué puntos se podrá retirar dinero tras su separación de Bancolombia

La plataforma financiera digital Nequi emitió un parte de tranquilidad para sus más de 18 millones de usuarios en Colombia al confirmar las condiciones bajo las cuales se podrá seguir retirando dinero en efectivo.

A pesar de avanzar en su proceso de independencia de Bancolombia —el cual se formalizará mediante un proceso de escisión corporativa—, la aplicación aseguró que sus clientes continuarán accediendo a la red física habitual de cajeros y corresponsales sin costo alguno ni trámites adicionales.

La aclaración surge ante la desinformación y las dudas expresadas por diversos usuarios sobre posibles restricciones o cobros al momento de disponer de su dinero. Frente a ello, las directivas de la entidad ratificaron que la infraestructura operativa para el manejo de efectivo se mantendrá intacta.

¿Dónde se podrá retirar dinero con Nequi tras su separación con Bancolombia?

De acuerdo con el comunicado oficial suministrado por la plataforma digital, los usuarios tendrán a su disposición más de 50.000 puntos físicos distribuidos en todo el territorio nacional para hacer efectivos sus retiros:

Cajeros automáticos Bancolombia: Se mantiene la interoperabilidad habilitada para realizar retiros directamente en los cajeros de la entidad financiera sin costo por transacción.

Corresponsales bancarios Bancolombia: Las tiendas de barrio, supermercados y comercios aliados vinculados a Bancolombia seguirán prestando el servicio de retiro e ingreso de dinero para cuentas Nequi.

Corresponsales aliados Nequi: Puntos físicos habilitados a través de redes aliadas como Puntored y PTM en diferentes municipios del país.

La compañía hizo énfasis en que el proceso de retiro dentro de la app continuará operando bajo el esquema dinámico de generación de clave. El usuario únicamente debe ingresar a la aplicación, seleccionar el punto de retiro (cajero o corresponsal), e ingresar el código de seis dígitos que tiene una vigencia de 30 minutos.

Un aspecto clave reiterado por Nequi es que el uso de corresponsales y cajeros automáticos aprobados no genera cobros de comisión para la ciudadanía.

Adicionalmente, la firma recordó que sus depósitos cuentan con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, garantizando el respaldo normativo y de protección financiera habitual.

Por otra parte, ante el incremento de intentos de fraude aprovechando la coyuntura de la separación corporativa, la empresa alertó sobre los canales oficiales de comunicación.

Se recalcó que Nequi nunca solicitará claves, códigos OTP ni actualización de datos privados a través de enlaces externos, llamadas telefónicas o intermediarios. Toda modificación operativa o de servicio será informada directamente mediante la aplicación móvil y sus canales institucionales verificados.