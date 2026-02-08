Se filtró el negocio de Infantino: El sueldo estratosférico que iba a ganar privatizando la Copa del Mundo

La recolección de informaciones periodísticas y revelaciones de medios internacionales como The Times han sacado a la luz los exorbitantes beneficios económicos que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se habría embolsado de haberse aprobado la controvertida propuesta de "privatizar" los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

Según los reportes filtrados, la creación del vehículo financiero denominado FIFA Forward Enterprise (FFE) contemplaba un esquema salarial y de bonificaciones para el directivo suizo-italiano que situaba su retribución anual entre los 30 y 64 millones de dólares.

Esta cifra representa un salto abismal en comparación con los aproximadamente 6 millones de dólares que percibe actualmente al año como cabeza del ente rector.

¿Qué buscaba Infantino con la privatización?

El proyecto de la FIFA buscaba la apertura comercial del Mundial hacia capitales de inversión privada. La idea central consistía en ceder una participación minoritaria de los derechos del mayor evento deportivo del planeta a fondos de inversión internacionales a cambio de inyecciones financieras multimillonarias.

Para persuadir a las distintas federaciones miembro, la directiva de la FIFA prometió incrementos significativos en los fondos de desarrollo que recibe cada país. Sin embargo, la revelación del paquete de compensación personal reservado para Infantino dinamitó el discurso oficial de "distribución equitativa y desarrollo del balompié global".

"El fútbol no pertenece a los inversores; pertenece a las personas que llenan las gradas semana tras semana. El Mundial no es un producto que pueda venderse al mejor postor", expresaron sectores críticos y voceros gubernamentales europeos tras conocerse la propuesta.

Confederaciones respondieron a Infantino

La respuesta del mapa futbolístico mundial no se hizo esperar. La UEFA, respaldada por la Concacaf y la Confederación Asiática (AFC), lideró la postura de rechazo firme ante lo que consideraron un atentado contra la gobernanza del deporte y un conflicto de intereses inaceptable. Las amenazas de boicot y la pérdida declarada de la "confianza política" en la gestión de Infantino obligaron al organismo con sede en Zúrich a echarse hacia atrás y retirar el proyecto comercial.

A pesar del repliegue de la propuesta, la posición de Gianni Infantino ha quedado gravemente golpeada. Varias confederaciones han dejado sobre la mesa la exigencia de su salida o la oposición formal de cara a los próximos procesos electorales de la FIFA.

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El escándalo ha dejado retratada a la cúpula directiva en un momento donde la transparencia sigue siendo la principal asignatura pendiente del balompié global.

Para profundizar en el desglose financiero del dirigente de la FIFA, puedes ver el video sobre el Salario y paquete de remuneración de Gianni Infantino en la FIFA. Este contenido audiovisual ayuda a comprender las cifras de los ingresos base y bonificaciones del presidente de la FIFA antes de que saliera a la luz esta controversia.